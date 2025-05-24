https://sputnik-georgia.ru/20250524/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-293489238.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Всего в январе-марте текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 451 судно 24.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-24T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 3,7 миллиона тонн грузов в первом квартале 2025 года, что на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 52,5% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 28,8% – наливные грузы, 18,7% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли в 2,6 раза больше специализированных судов, на 32,2% больше генеральных грузовых судов, на 12,8% меньше контейнеровозов и на 11,55% меньше судов для перевозки наливных грузов. Также в первом квартале 18,2% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 16,6% – Турции, 10,2% – Мальты, 8,4% – Либерии, а 46,6% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в январе-марте 2024 года показатели пассажиропотока в морских портах Грузии выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порты обслужили 2,1 тысячи пассажиров. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 56,8%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, батумский порт, потийский порт, транспорт в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"