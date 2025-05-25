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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны три человека, среди них гражданин РФ

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны три человека, среди них гражданин РФ

Sputnik Грузия

Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T21:31+0400

2025-05-25T21:31+0400

2025-05-25T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Три человека, в том числе гражданин России, задержаны в Тбилиси по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания провели в разное время сотрудники главного управления Дидубе-Чугурети и Старого Тбилиси. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении, изготовлении, сбыте, подготовке к сбыту и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Задержанным, один из которых имеет судимость, 27, 33 и 42 года. В результате личного обыска задержанных, а также в ходе следственного эксперимента, из указанных ими мест в качестве вещественных доказательств были изъяты наркотические средства, предназначенные для сбыта, – метадон, MDMA и психотропные вещества. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В период с 17 марта по 25 мая в масштабах Грузии были задержаны 152 человека. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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