https://sputnik-georgia.ru/20250525/futbolist-davitashvili-etim-letom-pereydet-v-novyy-klub--frantsuzskie-smi-293447962.html

Футболист Давиташвили этим летом перейдет в новый клуб – французские СМИ

Футболист Давиташвили этим летом перейдет в новый клуб – французские СМИ

Sputnik Грузия

В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T22:38+0400

2025-05-25T22:38+0400

2025-05-25T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили с нового сезона попрощается с командой и, вероятно, станет игроком "Страсбурга", сообщили французские СМИ. "Сент-Этьен" по итогам сезона вылетел во французскую Лигу 2. Руководство клуба приняло решение попрощаться с несколькими ведущими игроками. Среди них и Зурико Давиташвили. Решение по некоторым трансферам уже принято. "Страсбург" серьезно рассматривает возможность приобретения Зурико Давиташвили летом", – написало издание Instant Foot. Интерес к Давиташвили не случаен. В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы-2024 в Германии. Контракт с новым клубом был рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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зурико давиташвили, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, франция, футбол