https://sputnik-georgia.ru/20250525/futbolist-davitashvili-etim-letom-pereydet-v-novyy-klub--frantsuzskie-smi-293447962.html
Футболист Давиташвили этим летом перейдет в новый клуб – французские СМИ
Футболист Давиташвили этим летом перейдет в новый клуб – французские СМИ
Sputnik Грузия
В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T22:38+0400
2025-05-25T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили с нового сезона попрощается с командой и, вероятно, станет игроком "Страсбурга", сообщили французские СМИ. "Сент-Этьен" по итогам сезона вылетел во французскую Лигу 2. Руководство клуба приняло решение попрощаться с несколькими ведущими игроками. Среди них и Зурико Давиташвили. Решение по некоторым трансферам уже принято. "Страсбург" серьезно рассматривает возможность приобретения Зурико Давиташвили летом", – написало издание Instant Foot. Интерес к Давиташвили не случаен. В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы-2024 в Германии. Контракт с новым клубом был рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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зурико давиташвили, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, франция, футбол
зурико давиташвили, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, франция, футбол
Футболист Давиташвили этим летом перейдет в новый клуб – французские СМИ
В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский вингер французского "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили с нового сезона попрощается с командой и, вероятно, станет игроком "Страсбурга", сообщили французские СМИ.
"Сент-Этьен" по итогам сезона вылетел во французскую Лигу 2. Руководство клуба приняло решение попрощаться с несколькими ведущими игроками. Среди них и Зурико Давиташвили. Решение по некоторым трансферам уже принято.
"Зурико Давиташвили – серьезный кандидат на переезд в "Страсбург" этим летом", – пишет ActuFoot.
"Страсбург" серьезно рассматривает возможность приобретения Зурико Давиташвили летом", – написало издание Instant Foot.
Интерес к Давиташвили не случаен. В своем дебютном сезоне во французской Лиге 1 грузинский вингер забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
"Страсбург" по итогам сезона занял седьмое место в Лиге 1. Если "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии выиграет Кубок Франции, "Страсбургу" разрешат играть в Конференц-лиге.
Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы-2024 в Германии. Контракт с новым клубом был рассчитан на четыре года.
Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.