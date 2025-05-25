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Инициатива за восстановление диалога между Грузией и Россией набирает обороты
Инициатива за восстановление диалога между Грузией и Россией набирает обороты
Sputnik Грузия
Инициатива, поддерживающая начало восстановления диалога между Грузией и Россией, "ушла" в народ и уже набирает тысячи подписей. Но теперь уже в Москве 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T19:36+0400
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7 мая в Тбилиси была подписана резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Документ был принят в рамках круглого стола с участием представителей политических движений и общественных активистов.За 11 дней удалось собрать более 17 тысяч подписей – кампания стремительно набирает обороты.Организаторы подчеркивают: главная цель – мир, стабильность и процветание Грузии. Поддержку выражают как общественные деятели, так и простые граждане.Подписи начали собирать в том числе и среди грузинских студентов в Москве – молодежь активно подключается к процессу. После одной из таких встреч прошел молебен, где бизнесмен Леван Васадзе участвовал как алтарник, а также состоялась дискуссия в формате "вопрос-ответ", на которой студенты могли напрямую задать вопросы о будущем российско-грузинских отношений.По словам одного из организаторов, международного секретаря партии "Солидарность во имя мира" Мамуки Пипия, такие люди, желающие восстановить связь, есть, были и будут, но сейчас настало время объединиться ради общей цели – восстановления связей, туризма, торговли и человеческих отношений между народами.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, москва, тбилиси, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, москва, тбилиси, грузино-российские отношения, видео
Инициатива за восстановление диалога между Грузией и Россией набирает обороты
19:36 25.05.2025 (обновлено: 20:47 25.05.2025)
Инициатива, поддерживающая начало восстановления диалога между Грузией и Россией, "ушла" в народ и уже набирает тысячи подписей. Но теперь уже в Москве
7 мая в Тбилиси была подписана резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Документ был принят в рамках круглого стола с участием представителей политических движений и общественных активистов.
За 11 дней удалось собрать более 17 тысяч подписей – кампания стремительно набирает обороты.
Организаторы подчеркивают: главная цель – мир, стабильность и процветание Грузии. Поддержку выражают как общественные деятели, так и простые граждане.
Подписи начали собирать в том числе и среди грузинских студентов в Москве – молодежь активно подключается к процессу. После одной из таких встреч прошел молебен, где бизнесмен Леван Васадзе участвовал как алтарник, а также состоялась дискуссия в формате "вопрос-ответ", на которой студенты могли напрямую задать вопросы о будущем российско-грузинских отношений.
По словам одного из организаторов, международного секретаря партии "Солидарность во имя мира" Мамуки Пипия, такие люди, желающие восстановить связь, есть, были и будут, но сейчас настало время объединиться ради общей цели – восстановления связей, туризма, торговли и человеческих отношений между народами.