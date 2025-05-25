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Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"
Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"
Sputnik Грузия
"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия. 25.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии", говорится в сообщении на сайте регулятора. "Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио. Как отметил в НБГ, выпуская в следующем году коллекционную монету, посвященную столетию радио, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий. "Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, общество, национальный банк грузии, коллекционная монета, "почта грузии"
новости, грузия, общество, национальный банк грузии, коллекционная монета, "почта грузии"

Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"

19:17 25.05.2025 (обновлено: 19:23 25.05.2025)
© National Bank of GeorgiaКоллекционные монеты Национального банка Грузии
Коллекционные монеты Национального банка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2025
© National Bank of Georgia
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"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии", говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио.

"Радио Грузии – одна из старейших радиостанций Европы. "Золотой фонд" радио – это аудиолетопись страны. Примечательно, что недавно "Радио Грузии" был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране", – говорится в сообщении.

Как отметил в НБГ, выпуская в следующем году коллекционную монету, посвященную столетию радио, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий.
"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.
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