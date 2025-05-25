https://sputnik-georgia.ru/20250525/natsbank-gruzii-vypustit-kollektsionnuyu-monetu-v-chest-100-letiya-radio-gruzii-293501557.html

Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"

Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"

Sputnik Грузия

"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия. 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T19:17+0400

2025-05-25T19:17+0400

2025-05-25T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии", говорится в сообщении на сайте регулятора. "Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио. Как отметил в НБГ, выпуская в следующем году коллекционную монету, посвященную столетию радио, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий. "Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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