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Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"
Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"
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"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия. 25.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии", говорится в сообщении на сайте регулятора. "Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио. Как отметил в НБГ, выпуская в следующем году коллекционную монету, посвященную столетию радио, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий. "Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, национальный банк грузии, коллекционная монета, "почта грузии"
новости, грузия, общество, национальный банк грузии, коллекционная монета, "почта грузии"
Нацбанк Грузии выпустит коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии"
19:17 25.05.2025 (обновлено: 19:23 25.05.2025)
"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия "Радио Грузии", говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Радио Грузии" – первое в Закавказье радио, начавшее вещание в 1925 году. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Именно этот день считается днем рождения грузинского радио.
"Радио Грузии – одна из старейших радиостанций Европы. "Золотой фонд" радио – это аудиолетопись страны. Примечательно, что недавно "Радио Грузии" был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране", – говорится в сообщении.
Как отметил в НБГ, выпуская в следующем году коллекционную монету, посвященную столетию радио, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий.
"Радио Грузии" в мае был присвоен статус нематериального культурного наследия.