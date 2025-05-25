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Отар Китеишвили стал чемпионом Австрии в составе "Штурма" второй год подряд

Отар Китеишвили стал чемпионом Австрии в составе "Штурма" второй год подряд

Sputnik Грузия

В этом сезоне Китеишвили провел в чемпионате Австрии 32 встречи, забил 12 голов и сделал пять результативных передач 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T13:19+0400

2025-05-25T13:19+0400

2025-05-25T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили во второй раз подряд стал чемпионом Австрии в составе "Штурма" из Граца. В последнем туре австрийской Бундеслиги сыграл вничью с "Вольфсбергером" 1:1 и стал чемпионом Австрии во второй раз подряд. Китеишвили отыграл за "Штурм" оба тайма. Игра прошла по желаемому для "Штурма" сценарию: на 45+1 минуте команда вышла вперед благодаря голу Бовинга, но на 67-й минуте игрок гостей Бало восстановил равновесие. В итоге счет в игре не изменился, что позволило "Штурму" набрать в сумме 40 очков и выиграть чемпионат пятый раз в истории. По итогам прошлого игрового сезона 29-летний полузащитник был признан лучшим игроком австрийской Бундеслиги. Китеишвили присоединился к "Штурму" в июле 2018 года. Контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, грузия, отар китеишвили, австрия, футбол