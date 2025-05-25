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Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа

Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа

Sputnik Грузия

В программе – концерты, спортивные и развлекательные мероприятия и многое другое 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало полную программу праздничных мероприятий в Тбилиси по случаю Дня независимости страны. Основная часть мероприятий в столице Грузии пройдет на улицах Атонели, Пурцеладзе и прилегающих улицах, а также в Александровском саду. Кроме того, на площади Свободы пройдет церемония присяги и будет выставлена военная техника. В 17:10 во дворе Дворца президента Грузии споют государственный гимн. Программа мероприятий в ТбилисиПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день независимости грузии, тбилиси, грузия, новости, общество