Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250525/prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-v-tbilisi--programma-293495936.html
Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа
Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа
Sputnik Грузия
В программе – концерты, спортивные и развлекательные мероприятия и многое другое 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T10:06+0400
2025-05-25T10:06+0400
день независимости грузии
тбилиси
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266909859_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1d90facf335606cf4f236ee59c506b3f.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало полную программу праздничных мероприятий в Тбилиси по случаю Дня независимости страны. Основная часть мероприятий в столице Грузии пройдет на улицах Атонели, Пурцеладзе и прилегающих улицах, а также в Александровском саду. Кроме того, на площади Свободы пройдет церемония присяги и будет выставлена военная техника. В 17:10 во дворе Дворца президента Грузии споют государственный гимн. Программа мероприятий в ТбилисиПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266909859_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_fabcd7208ea0de035683ee5b5ff9df55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
день независимости грузии, тбилиси, грузия, новости, общество
день независимости грузии, тбилиси, грузия, новости, общество

Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа

10:06 25.05.2025
© photo: Sputnik / StringerЖители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
Жители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В программе – концерты, спортивные и развлекательные мероприятия и многое другое
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало полную программу праздничных мероприятий в Тбилиси по случаю Дня независимости страны.
Основная часть мероприятий в столице Грузии пройдет на улицах Атонели, Пурцеладзе и прилегающих улицах, а также в Александровском саду. Кроме того, на площади Свободы пройдет церемония присяги и будет выставлена военная техника.
В 17:10 во дворе Дворца президента Грузии споют государственный гимн.

Программа мероприятий в Тбилиси

© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2025
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
12:00 -19:00 – детские познавательные мероприятия: стикеры из рисунков на грузинскую тематику, оживление старых фотографий, изготовление масок, шлемов, венков, раскрашивание гипса, рисование флага на дереве, рисование на лице, сказочные герои;
12:00 - 16:45 – концерты с участием детских студий;
13:00/15:00/17:30 – шоу с жидким азотом;
12:00 - 19:00 – социальное предприятие "Кодала";
12:00 - 19:00 – детский кинотеатр: показ грузинской анимации;
12:00 - 20:00 – спортивное пространство: фотозоны, настольные игры, баскетбол/футбол/падел, детские активности, выставочное пространство, виртуальное пространство, встреча со спортсменами;
12:00 - 20:00 – винное пространство, инсталляция квеври; выставка-продажа продукции виноделов; дегустация грузинского вина;
12:00 – 19:00 — выставочное пространство: образцы грузинской вышивки и тканей, зоны отдыха и детские активности;
12:00 - 19:00 – цветочное пространство;
детские познавательные активности – изделия ручной работы, роспись глины, зеленые уроки;
сцена – музыкальные номера, беседы об анимации, грузинском кино, телевидении;
12:00 - 20:00 – уголок питания и DJ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0