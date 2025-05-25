Празднование Дня независимости в Тбилиси – программа
© photo: Sputnik / StringerЖители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
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В программе – концерты, спортивные и развлекательные мероприятия и многое другое
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Правительство Грузии обнародовало полную программу праздничных мероприятий в Тбилиси по случаю Дня независимости страны.
Основная часть мероприятий в столице Грузии пройдет на улицах Атонели, Пурцеладзе и прилегающих улицах, а также в Александровском саду. Кроме того, на площади Свободы пройдет церемония присяги и будет выставлена военная техника.
В 17:10 во дворе Дворца президента Грузии споют государственный гимн.
Программа мероприятий в Тбилиси
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
12:00 -19:00 – детские познавательные мероприятия: стикеры из рисунков на грузинскую тематику, оживление старых фотографий, изготовление масок, шлемов, венков, раскрашивание гипса, рисование флага на дереве, рисование на лице, сказочные герои;
12:00 - 16:45 – концерты с участием детских студий;
13:00/15:00/17:30 – шоу с жидким азотом;
12:00 - 19:00 – социальное предприятие "Кодала";
12:00 - 19:00 – детский кинотеатр: показ грузинской анимации;
12:00 - 20:00 – спортивное пространство: фотозоны, настольные игры, баскетбол/футбол/падел, детские активности, выставочное пространство, виртуальное пространство, встреча со спортсменами;
12:00 - 20:00 – винное пространство, инсталляция квеври; выставка-продажа продукции виноделов; дегустация грузинского вина;
12:00 – 19:00 — выставочное пространство: образцы грузинской вышивки и тканей, зоны отдыха и детские активности;
12:00 - 19:00 – цветочное пространство;
детские познавательные активности – изделия ручной работы, роспись глины, зеленые уроки;
сцена – музыкальные номера, беседы об анимации, грузинском кино, телевидении;
12:00 - 20:00 – уголок питания и DJ.