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Сандро Базадзе завоевал золото на этапе Кубка мира в Мадриде
Сандро Базадзе завоевал золото на этапе Кубка мира в Мадриде
Sputnik Грузия
Впереди у Базадзе два главных турнира года – чемпионат Европы в Генуе с 14-19 июня, а также домашний чемпионат мира в Тбилиси с 22 по 30 июля 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем прошедшего в Мадриде Кубка мира, в финале он победил турка Энвера Йылдырыма со счетом 15:8. Базадзе вступил в соревнование из Т64. Он победил соперников из Италии, Румынии и Китая. В четвертьфинале он одолел занимавшего второе место француза Патриса Себастьяна со счетом 15:9, а в полуфинале был сильнее соперника из Кореи – 15:13. Сандро Базадзе вернулся в большой спорт почти после полугодовой паузы в январе 2025 года, завоевав бронзу Кубка мира в Болгарии. Фехтовальщик решил взять вынужденный перерыв после Олимпиады в Париже летом 2024 года, где проиграл в 1/8 финала сопернику из Египта. Базадзе обвинил в своем проигрыше судей, которые, по его словам, не засчитали ему важные очки. На сегодняшний день Базадзе занимает восьмое место в рейтинге саблистов Международной федерации фехтования FIE. Весной 2024 года Базадзе был лидером мирового рейтинга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, мадрид, сандро базадзе
Сандро Базадзе завоевал золото на этапе Кубка мира в Мадриде
15:41 25.05.2025 (обновлено: 17:20 25.05.2025)
Впереди у Базадзе два главных турнира года – чемпионат Европы в Генуе с 14-19 июня, а также домашний чемпионат мира в Тбилиси с 22 по 30 июля
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем прошедшего в Мадриде Кубка мира, в финале он победил турка Энвера Йылдырыма со счетом 15:8.
Базадзе вступил в соревнование из Т64. Он победил соперников из Италии, Румынии и Китая.
В четвертьфинале он одолел занимавшего второе место француза Патриса Себастьяна со счетом 15:9, а в полуфинале был сильнее соперника из Кореи – 15:13.
Впереди у Базадзе два главных турнира года – чемпионат Европы в Генуе с 14-19 июня, а также домашний чемпионат мира в Тбилиси с 22 по 30 июля.
Сандро Базадзе вернулся в большой спорт почти после полугодовой паузы в январе 2025 года, завоевав бронзу Кубка мира в Болгарии.
Фехтовальщик решил взять вынужденный перерыв после Олимпиады в Париже летом 2024 года, где проиграл в 1/8 финала сопернику из Египта. Базадзе обвинил в своем проигрыше судей, которые, по его словам, не засчитали ему важные очки.
На сегодняшний день Базадзе занимает восьмое место в рейтинге саблистов Международной федерации фехтования FIE. Весной 2024 года Базадзе был лидером мирового рейтинга.