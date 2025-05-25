https://sputnik-georgia.ru/20250525/ubiystvo-v-batumi---politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-prestuplenii-293500985.html

Убийство в Батуми – полиция задержала подозреваемого в преступлении

Убийство в Батуми – полиция задержала подозреваемого в преступлении

Sputnik Грузия

Обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T16:48+0400

2025-05-25T16:48+0400

2025-05-25T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Житель Батуми (АР Аджария) задержан полицией по обвинению в покушении на убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемый был задержан по горячим следам. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие установило, что обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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