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Убийство в Батуми – полиция задержала подозреваемого в преступлении
Убийство в Батуми – полиция задержала подозреваемого в преступлении
Sputnik Грузия
Обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T16:48+0400
2025-05-25T16:48+0400
2025-05-25T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Житель Батуми (АР Аджария) задержан полицией по обвинению в покушении на убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемый был задержан по горячим следам. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие установило, что обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Убийство в Батуми – полиция задержала подозреваемого в преступлении
16:48 25.05.2025 (обновлено: 17:55 25.05.2025)
Обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Житель Батуми (АР Аджария) задержан полицией по обвинению в покушении на убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обвиняемый был задержан по горячим следам. В случае обвинительного приговора ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемый в Батуми в ходе ссоры со знакомым выстрелил в него из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: "Покушение на убийство" и "Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".