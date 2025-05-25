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Водители Грузии за три месяца накатали штрафов почти на 30 миллионов
Водители Грузии за три месяца накатали штрафов почти на 30 миллионов
Sputnik Грузия
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T09:01+0400
2025-05-25T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, в первом квартале 2025 года набрали штрафов на общую сумму 29,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД. Всего в период с января по март включительно видеокамеры зафиксировали в Грузии полмиллиона нарушений, из которых 267,4 тысячи – в Тбилиси. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 264,5 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 11,9 миллиона лари. В Грузии работают 8 334 камеры, из которых 5 905 – общего вида, а 2 429 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, машины, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, тбилиси, машины, грузинские дороги, машины и их водители
Водители Грузии за три месяца накатали штрафов почти на 30 миллионов
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии, в первом квартале 2025 года набрали штрафов на общую сумму 29,7 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД.
Всего в период с января по март включительно видеокамеры зафиксировали в Грузии полмиллиона нарушений, из которых 267,4 тысячи – в Тбилиси.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой воспользовались 264,5 тысячи водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 11,9 миллиона лари.
В Грузии работают 8 334 камеры, из которых 5 905 – общего вида, а 2 429 – опознающие номера.
Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии.
Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.