https://sputnik-georgia.ru/20250525/vspyshka-maksimalnogo-klassa-proizoshla-na-solntse-293498507.html

Вспышка максимального класса произошла на Солнце

Вспышка максимального класса произошла на Солнце

Sputnik Грузия

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и влияют на самочувствие людей 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T12:15+0400

2025-05-25T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Мощную вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце ученые в ночь на воскресенье, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A (минимальный), B, C, M и X (максимальный).Вспышка мощностью Х1.1 рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) началась в 4:46 (мск). Пика она достигла к 4:52, завершилась – в 4:57.При этом в текущем году резко возросло количество магнитных бурь.Основной причиной такой ситуации специалисты называют формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых в прошлом году практически не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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