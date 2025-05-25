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Вспышка максимального класса произошла на Солнце
Вспышка максимального класса произошла на Солнце
Sputnik Грузия
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и влияют на самочувствие людей 25.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-25T12:15+0400
2025-05-25T12:15+0400
2025-05-25T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Мощную вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце ученые в ночь на воскресенье, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A (минимальный), B, C, M и X (максимальный).Вспышка мощностью Х1.1 рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) началась в 4:46 (мск). Пика она достигла к 4:52, завершилась – в 4:57.При этом в текущем году резко возросло количество магнитных бурь.Основной причиной такой ситуации специалисты называют формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых в прошлом году практически не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, солнце, магнитная буря
в мире, новости, наука, солнце, магнитная буря
Вспышка максимального класса произошла на Солнце
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и влияют на самочувствие людей
ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Мощную вспышку высочайшего класса Х зафиксировали на Солнце ученые в ночь на воскресенье, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A (минимальный), B, C, M и X (максимальный).
Вспышка мощностью Х1.1 рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) началась в 4:46 (мск). Пика она достигла к 4:52, завершилась – в 4:57.
Ранее отмечалось, что за первые четыре месяца 2025 года число вспышек на Солнце стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ученых, вспышечная активность снизилась на 15%.
При этом в текущем году резко возросло количество магнитных бурь.
Основной причиной такой ситуации специалисты называют формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых в прошлом году практически не было.