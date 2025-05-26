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Аварии в Грузии унесли жизни более сотни человек с начала года

Аварии в Грузии унесли жизни более сотни человек с начала года

Sputnik Грузия

По числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Самегрело – Земо-Сванети 26.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в период с 1 января по 31 марта текущего года составило 112 человек, из них четверо детей, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, в первом квартале 2025 года в стране произошло 1 360 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погибли 112 человек и пострадали 1 736.При этом наибольшее число ДТП произошло в Тбилиси, Имерети, Квемо Картли и Аджарии. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Самегрело – Земо-Сванети, где в 94 авариях погибли 15 и пострадали 137 человек. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с легковыми автомобилями. В 1 455 таких авариях погиб 51 и пострадали 1 073 человека. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 440 таких авариях погибли 50 и пострадали 380 человек. Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 193 авариях по этой причине погибли 2 и пострадали 152 человека. Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является неправильное выполнение маневра поворота, на втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – несоблюдение дистанции. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение пешеходами правил дорожного движения и превышение скорости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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