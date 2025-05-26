https://sputnik-georgia.ru/20250526/borba-s-vorovskim-mirom-gruzii-v-2024-godu-obvineniya-predyavili-pyati-voram-v-zakone-293531655.html

Борьба с воровским миром Грузии: в 2024 году обвинения предъявили пяти "ворам в законе"

Борьба с воровским миром Грузии: в 2024 году обвинения предъявили пяти "ворам в законе"

Sputnik Грузия

В 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T21:28+0400

2025-05-26T21:28+0400

2025-05-26T21:52+0400

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воровское сообщество

вор в законе

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В рамках борьбы с воровским миром в Грузии обвинения по различным статьям в 2024 году были предъявлены 42 лицам, в том числе пяти т. н. ворам в законе, говорится в отчете Генеральной прокуратуры, представленном парламенту страны. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го. Между тем в том же 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек. Среди приговоренных – восемь "воров в законе" и 39 членов "воровского мира". А вот в отношениях трех лиц прокуратуре Грузии не удалось доказать статус "вора в законе" и они были оправданы по этому обвинению. "Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми понятиями – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, воровское сообщество, вор в законе, генеральная прокуратура грузии