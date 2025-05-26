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Борьба с воровским миром Грузии: в 2024 году обвинения предъявили пяти "ворам в законе"
Борьба с воровским миром Грузии: в 2024 году обвинения предъявили пяти "ворам в законе"
Sputnik Грузия
В 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T21:28+0400
2025-05-26T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В рамках борьбы с воровским миром в Грузии обвинения по различным статьям в 2024 году были предъявлены 42 лицам, в том числе пяти т. н. ворам в законе, говорится в отчете Генеральной прокуратуры, представленном парламенту страны. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го. Между тем в том же 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек. Среди приговоренных – восемь "воров в законе" и 39 членов "воровского мира". А вот в отношениях трех лиц прокуратуре Грузии не удалось доказать статус "вора в законе" и они были оправданы по этому обвинению. "Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе". В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми понятиями – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, воровское сообщество, вор в законе, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, воровское сообщество, вор в законе, генеральная прокуратура грузии
Борьба с воровским миром Грузии: в 2024 году обвинения предъявили пяти "ворам в законе"
21:28 26.05.2025 (обновлено: 21:52 26.05.2025)
В 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В рамках борьбы с воровским миром в Грузии обвинения по различным статьям в 2024 году были предъявлены 42 лицам, в том числе пяти т. н. ворам в законе, говорится в отчете Генеральной прокуратуры, представленном парламенту страны.
Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в воровской разборке или сходке, оказание помощи воровскому миру и обращение к "вору в законе" за помощью – с 2018-го.
Согласно отчету, кроме "воров в законе", обвинения в "членстве в воровском мире" были предъявлены 19 лицам. Еще девять человек обвинили в поддержке "воровского мира" и девять – в обращении к "вору в законе".
Между тем в том же 2024 году суд за преступления, связанные с "воровским миром", вынес обвинительный приговор 101 человеку и оправдал девять человек.
Среди приговоренных – восемь "воров в законе" и 39 членов "воровского мира". А вот в отношениях трех лиц прокуратуре Грузии не удалось доказать статус "вора в законе" и они были оправданы по этому обвинению.
"Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира.
Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми понятиями – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.