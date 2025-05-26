https://sputnik-georgia.ru/20250526/etot-den--nash-glava-parlamenta-pozdravil-naselenie-gruzii-s-dnem-nezavisimosti-293506351.html

Этот день – наш! Глава парламента поздравил население Грузии с Днем независимости

Этот день – наш! Глава парламента поздравил население Грузии с Днем независимости

Sputnik Грузия

Независимость – это процесс, ежедневная борьба, которая никогда не заканчивается, заявил Папуашвили 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T12:27+0400

2025-05-26T12:27+0400

2025-05-26T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Независимость – это процесс, ежедневная борьба, которая никогда не заканчивается, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети по случаю Дня независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Остановка, по словам главы грузинского законодательного органа, означает смерть, поражение, утрату. "Если мы не хотим чужого порабощения, если мы хотим независимости, суверенитета, если мы хотим, чтобы мы принадлежали себе, мы должны понимать, что это значит. Понимать и осознавать цену свободы, значение независимости, смысл флага, герба, государства. Мы должны понимать, как идти своим путем, а не следовать чужим указаниям", – отметил он. Свобода и независимость, по словам Папуашвили, это самобытные понятия, глубинная потребность человека. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день независимости грузии, грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, ноэ жордания