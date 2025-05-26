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Фермеров Грузии будут штрафовать за ложные сообщения об ущербе
Фермеров Грузии будут штрафовать за ложные сообщения об ущербе
Sputnik Грузия
За ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10% 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Фермеров, участвующих в программе государственного агрострахования, будут штрафовать за ложное сообщение об ущербе, соответствующие изменения внесены в программу. Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от общей стоимости страховки. Согласно правкам, за ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10%. Детали программы Программа успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе. В рамках программы, страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур – с 1 сентября по 30 ноября включительно). Все фермеры, участвующие в программе, получают 70% софинансирования на все культуры, предусмотренные программой, включая лозу. При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры. Для каждой культуры установлены пределы страхового тарифа, нормативные цены и нормативы урожайности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, фермеры, страхование, сельское хозяйство
Фермеров Грузии будут штрафовать за ложные сообщения об ущербе
За ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10%
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Фермеров, участвующих в программе государственного агрострахования, будут штрафовать за ложное сообщение об ущербе, соответствующие изменения внесены в программу.
Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от общей стоимости страховки.
Согласно правкам в постановлении правительства "Об утверждении государственной программы агрострахования", ложным сообщением будет осознанное озвучивание ущерба, который содержит ложную информацию и направлено на получением средств.
Согласно правкам, за ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10%.
Программа успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе.
В рамках программы, страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур – с 1 сентября по 30 ноября включительно).
Все фермеры, участвующие в программе, получают 70% софинансирования на все культуры, предусмотренные программой, включая лозу. При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры.
Для каждой культуры установлены пределы страхового тарифа, нормативные цены и нормативы урожайности.