https://sputnik-georgia.ru/20250526/fermerov-gruzii-budut-shtrafovat-za-lozhnye-soobscheniya-ob-uscherbe-293529909.html

Фермеров Грузии будут штрафовать за ложные сообщения об ущербе

Фермеров Грузии будут штрафовать за ложные сообщения об ущербе

Sputnik Грузия

За ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10% 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T20:38+0400

2025-05-26T20:38+0400

2025-05-26T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Фермеров, участвующих в программе государственного агрострахования, будут штрафовать за ложное сообщение об ущербе, соответствующие изменения внесены в программу. Госпрограмма агрострахования предлагает фермерам застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене. При этом фермеры платят лишь 30% от общей стоимости страховки. Согласно правкам, за ложное сообщение страховой лимит фермеру будет сокращен на 5% за каждое такое сообщение, в месяц не более чем на 10%. Детали программы Программа успешно работает с 2014 года и постоянно совершенствуется. Агрострахование в равной степени доступно для всех фермеров и лиц, заинтересованных в агробизнесе. В рамках программы, страховой полис покрывает такие страховые риски, как град, наводнение, буря и осенние заморозки (только для цитрусовых культур – с 1 сентября по 30 ноября включительно). Все фермеры, участвующие в программе, получают 70% софинансирования на все культуры, предусмотренные программой, включая лозу. При этом одновременно можно застраховать как зерновые, так и другие культуры. Для каждой культуры установлены пределы страхового тарифа, нормативные цены и нормативы урожайности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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