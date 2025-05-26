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Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото
Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото
Sputnik Грузия
Вся Грузия 26 мая отмечала главный праздник для страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги... 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T17:26+0400
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День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, день независимости грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, день независимости грузии, фото
Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото 17:26 26.05.2025 (обновлено: 17:30 26.05.2025)
Вся Грузия 26 мая отмечала главный праздник для страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги новобранцами на площади Свободы в Тбилиси
День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
© photo: Sputnik / Stringer
Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией
Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией
© photo: Sputnik
В последние годы военные парады в стране не проводятся
В последние годы военные парады в стране не проводятся
© photo: Sputnik / Stringer
Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы
Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году в День независимости присягу принесли около 700 новобранцев на площади Свободы
В этом году в День независимости присягу принесли около 700 новобранцев на площади Свободы
© photo: Sputnik / Stringer
На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус
На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус
© photo: Sputnik / Stringer
После завершения церемонии принятия присяги над площадью Свободы пролетает боевая авиация
После завершения церемонии принятия присяги над площадью Свободы пролетает боевая авиация
© photo: Sputnik / Stringer
Затем на плошади Свободы проходит выставка военной техники и вооружений, ставшая уже традиционной
Затем на плошади Свободы проходит выставка военной техники и вооружений, ставшая уже традиционной
© photo: Sputnik / Stringer
Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми
Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми
© photo: Sputnik / Stringer
Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи
Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи
© photo: Sputnik / Stringer
Многие фотографируются на память на фоне военной техники
Многие фотографируются на память на фоне военной техники
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году страна отметила 34-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии
В этом году страна отметила 34-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера
Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера