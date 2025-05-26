https://sputnik-georgia.ru/20250526/glavnyy-prazdnik-kak-gruziya-otmetila-den-nezavisimosti-26-maya---foto-293529371.html

Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото

Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото

Sputnik Грузия

Вся Грузия 26 мая отмечала главный праздник для страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги... 26.05.2025, Sputnik Грузия

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День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.

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