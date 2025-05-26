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Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото
Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото
Sputnik Грузия
Вся Грузия 26 мая отмечала главный праздник для страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги... 26.05.2025, Sputnik Грузия
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День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, день независимости грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, фотография, день независимости грузии, фото

Главный праздник: как Грузия отметила День независимости 26 мая – фото

17:26 26.05.2025 (обновлено: 17:30 26.05.2025)
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Вся Грузия 26 мая отмечала главный праздник для страны – День независимости. Смотрите в фотоленте, как прошла официальная церемония принесения присяги новобранцами на площади Свободы в Тбилиси
День независимости Грузии – это главный государственный праздник страны, учрежденный в честь провозглашения первой Грузинской Демократической Республики 26 мая 1918 года. Независимость Грузии была восстановлена решением Верховного совета республики 31 марта 1991 года на основании итогов всенародного референдума.
© photo: Sputnik / Stringer

Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией

Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Принесение присяги новобранцами на площади Свободы в День независимости Грузии уже стало традицией

© photo: Sputnik

В последние годы военные парады в стране не проводятся

В последние годы военные парады в стране не проводятся - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik

В последние годы военные парады в стране не проводятся

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы

Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый год на площади Свободы в центре Тбилиси приносят присягу новобранцы

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в День независимости присягу принесли около 700 новобранцев на площади Свободы

В этом году в День независимости присягу принесли около 700 новобранцев на площади Свободы - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году в День независимости присягу принесли около 700 новобранцев на площади Свободы

© photo: Sputnik / Stringer

На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус

На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На символической церемонии присутствует все правительство Грузии и дипломатический корпус

© photo: Sputnik / Stringer

После завершения церемонии принятия присяги над площадью Свободы пролетает боевая авиация

После завершения церемонии принятия присяги над площадью Свободы пролетает боевая авиация - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

После завершения церемонии принятия присяги над площадью Свободы пролетает боевая авиация

© photo: Sputnik / Stringer

Затем на плошади Свободы проходит выставка военной техники и вооружений, ставшая уже традиционной

Затем на плошади Свободы проходит выставка военной техники и вооружений, ставшая уже традиционной - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем на плошади Свободы проходит выставка военной техники и вооружений, ставшая уже традиционной

© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми

Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие жители Тбилиси приходят сюда семьями со своими детьми

© photo: Sputnik / Stringer

Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи

Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Выставка вооружений привлекает большое внимание детей и молодежи

© photo: Sputnik / Stringer

Многие фотографируются на память на фоне военной техники

Многие фотографируются на память на фоне военной техники - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие фотографируются на память на фоне военной техники

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году страна отметила 34-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии

В этом году страна отметила 34-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году страна отметила 34-ю годовщину со дня восстановления государственной независимости Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера

Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Народные гулянья на проспекте Руставели и на площади Свободы продолжались до позднего вечера

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