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Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео
Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео
Sputnik Грузия
В 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания 26 мая провозгласило независимость Грузинской Демократической Республики... 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T11:03+0400
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В 1991 году независимость Грузии была восстановлена на основании результатов всенародного референдума. Акт о независимости принял Верховный совет республики Грузия 31 марта. С тех пор праздник отмечается 26 мая, в день, когда независимость обрела первая Грузинская республика.В Тбилиси и во всех крупных городах страны проходит множество праздничных мероприятий. Парады в последние годы не проводятся, но на площади Свободы в центре Тбилиси традиционно присягу приносят новобранцы. С трибуны к ним и к жителям Грузии с поздравлением обращаются представители руководства страны. Затем в центре города проходят народные гуляния, выставки, презентации, концерты, развлекательные мероприятия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, история, история грузии - все самое интересное, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, история, история грузии - все самое интересное, видео
Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео
11:03 26.05.2025 (обновлено: 11:29 26.05.2025)
В 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания 26 мая провозгласило независимость Грузинской Демократической Республики, которая просуществовала до прихода Красной армии в феврале 1921 года и установления в Грузии советской власти
В 1991 году независимость Грузии была восстановлена на основании результатов всенародного референдума. Акт о независимости принял Верховный совет республики Грузия 31 марта. С тех пор праздник отмечается 26 мая, в день, когда независимость обрела первая Грузинская республика.
В Тбилиси и во всех крупных городах страны проходит множество праздничных мероприятий. Парады в последние годы не проводятся, но на площади Свободы в центре Тбилиси традиционно присягу приносят новобранцы. С трибуны к ним и к жителям Грузии с поздравлением обращаются представители руководства страны. Затем в центре города проходят народные гуляния, выставки, презентации, концерты, развлекательные мероприятия.