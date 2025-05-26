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Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео

Грузия 26 мая отмечает День независимости – видео

Sputnik Грузия

В 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания 26 мая провозгласило независимость Грузинской Демократической Республики... 26.05.2025, Sputnik Грузия

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В 1991 году независимость Грузии была восстановлена на основании результатов всенародного референдума. Акт о независимости принял Верховный совет республики Грузия 31 марта. С тех пор праздник отмечается 26 мая, в день, когда независимость обрела первая Грузинская республика.В Тбилиси и во всех крупных городах страны проходит множество праздничных мероприятий. Парады в последние годы не проводятся, но на площади Свободы в центре Тбилиси традиционно присягу приносят новобранцы. С трибуны к ним и к жителям Грузии с поздравлением обращаются представители руководства страны. Затем в центре города проходят народные гуляния, выставки, презентации, концерты, развлекательные мероприятия.

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