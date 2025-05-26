https://sputnik-georgia.ru/20250526/gruziya-nikogda-ne-byla-takoy-nezavisimoy-kak-segodnya---premer-293508099.html
Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня – премьер
Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня – премьер
Sputnik Грузия
Независимость и самобытность Грузии – это наивысшая ценность, без которой ничто не имеет цены, заявил Кобахидзе 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T13:57+0400
2025-05-26T13:57+0400
2025-05-26T14:42+0400
день независимости грузии
грузия
новости
политика
абхазия
тбилиси
ираклий кобахидзе
ноэ жордания
михаил кавелашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости страны – 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Как отметил премьер, необходимо постоянно напоминать себе, что борьба за независимость и свободу Грузии – это непрерывный процесс, который продолжается и сегодня. По словам главы правительства, после восстановления государственной независимости Грузия все еще проходит библейский, сорокалетний путь Моисея к Земле обетованной. В торжественной церемонии приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии. Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абхазия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_207:0:1839:1224_1920x0_80_0_0_3f55a579f35e298d0ed988e91a27011b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
день независимости грузии, грузия, новости, политика, абхазия, тбилиси, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, михаил кавелашвили
день независимости грузии, грузия, новости, политика, абхазия, тбилиси, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, михаил кавелашвили
Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня – премьер
13:57 26.05.2025 (обновлено: 14:42 26.05.2025)
Независимость и самобытность Грузии – это наивысшая ценность, без которой ничто не имеет цены, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости страны – 26 мая.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
"Сегодня особенно важно напомнить себе, что за последние двести лет Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня. Независимость и самобытность Грузии – это наивысшая ценность, без которой ничто не имеет цены. Поэтому забота об этом должна быть нашей ежедневной задачей, и как глава правительства Грузии я обещаю, что так и будет", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, необходимо постоянно напоминать себе, что борьба за независимость и свободу Грузии – это непрерывный процесс, который продолжается и сегодня.
По словам главы правительства, после восстановления государственной независимости Грузия все еще проходит библейский, сорокалетний путь Моисея к Земле обетованной.
"Земля обетованная для нашей страны означает осуществление двух главных национальных мечтаний: первое – это экономически сильная Грузия, в которой ни одна грузинская семья не живет в бедности; второе – это физически и духовно единая Грузия, Грузия с Абхазией и Самачабло, Грузия, где людей объединяет любовь друг к другу", – заявил Кобахидзе.
В торжественной церемонии приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии.
Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.