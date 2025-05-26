https://sputnik-georgia.ru/20250526/gruziya-nikogda-ne-byla-takoy-nezavisimoy-kak-segodnya---premer-293508099.html

Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня – премьер

Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня – премьер

Sputnik Грузия

Независимость и самобытность Грузии – это наивысшая ценность, без которой ничто не имеет цены, заявил Кобахидзе 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T13:57+0400

2025-05-26T13:57+0400

2025-05-26T14:42+0400

день независимости грузии

грузия

новости

политика

абхазия

тбилиси

ираклий кобахидзе

ноэ жордания

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/02/291208539_0:38:2044:1188_1920x0_80_0_0_5cf4b7e0fb37598cbe1ce854fbf062f1.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвященном празднованию Дня независимости страны – 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Как отметил премьер, необходимо постоянно напоминать себе, что борьба за независимость и свободу Грузии – это непрерывный процесс, который продолжается и сегодня. По словам главы правительства, после восстановления государственной независимости Грузия все еще проходит библейский, сорокалетний путь Моисея к Земле обетованной. В торжественной церемонии приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии. Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абхазия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

день независимости грузии, грузия, новости, политика, абхазия, тбилиси, ираклий кобахидзе, ноэ жордания, михаил кавелашвили