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Как Грузия отметила День независимости страны 26 мая – видео
Как Грузия отметила День независимости страны 26 мая – видео
Sputnik Грузия
Грузия 26 мая отметила главный праздник для всей страны – День независимости. Смотрите в видео, как в центре Тбилиси проходили торжественные мероприятия в... 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T18:47+0400
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По традиции, которая сложилась в последние годы, на площади Свободы в центре столицы прошла торжественная церемония принятия присяги новобранцами. Здесь же с трибуны к жителям Грузии с поздравлениями обратились представители руководства страны.Затем после принесения присяги, новобранцы маршем прошли по центру города. За этой церемонией с радостью наблюдали тысячи жителей, которые собрались на площади, а также вся страна следила за прямой трансляцией в телеэфире.Затем после завершения военной и официальной части праздника, начались народные гуляния. В день праздника автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы было перекрыто.На площади Свободы, как и в предыдущие годы, состоялась большая выставка вооружений и военной техники. Она привлекает внимание не только взрослых, но и детей, жители столицы приходят сюда семьями, чтобы сделать фото на память.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, история, история грузии - все самое интересное, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, праздник, история, история грузии - все самое интересное, видео

Как Грузия отметила День независимости страны 26 мая – видео

18:47 26.05.2025 (обновлено: 19:23 26.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Грузия 26 мая отметила главный праздник для всей страны – День независимости. Смотрите в видео, как в центре Тбилиси проходили торжественные мероприятия в честь этого государственного праздника
По традиции, которая сложилась в последние годы, на площади Свободы в центре столицы прошла торжественная церемония принятия присяги новобранцами. Здесь же с трибуны к жителям Грузии с поздравлениями обратились представители руководства страны.

Затем после принесения присяги, новобранцы маршем прошли по центру города. За этой церемонией с радостью наблюдали тысячи жителей, которые собрались на площади, а также вся страна следила за прямой трансляцией в телеэфире.

Затем после завершения военной и официальной части праздника, начались народные гуляния. В день праздника автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы было перекрыто.

На площади Свободы, как и в предыдущие годы, состоялась большая выставка вооружений и военной техники. Она привлекает внимание не только взрослых, но и детей, жители столицы приходят сюда семьями, чтобы сделать фото на память.
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