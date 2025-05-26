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Как Грузия отметила День независимости страны 26 мая – видео

Как Грузия отметила День независимости страны 26 мая – видео

Sputnik Грузия

Грузия 26 мая отметила главный праздник для всей страны – День независимости. Смотрите в видео, как в центре Тбилиси проходили торжественные мероприятия в... 26.05.2025, Sputnik Грузия

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По традиции, которая сложилась в последние годы, на площади Свободы в центре столицы прошла торжественная церемония принятия присяги новобранцами. Здесь же с трибуны к жителям Грузии с поздравлениями обратились представители руководства страны.Затем после принесения присяги, новобранцы маршем прошли по центру города. За этой церемонией с радостью наблюдали тысячи жителей, которые собрались на площади, а также вся страна следила за прямой трансляцией в телеэфире.Затем после завершения военной и официальной части праздника, начались народные гуляния. В день праздника автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы было перекрыто.На площади Свободы, как и в предыдущие годы, состоялась большая выставка вооружений и военной техники. Она привлекает внимание не только взрослых, но и детей, жители столицы приходят сюда семьями, чтобы сделать фото на память.

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