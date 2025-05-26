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Каладзе: Независимость Грузии – это достижение павших за страну героев
Каладзе: Независимость Грузии – это достижение павших за страну героев
Sputnik Грузия
День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая 26.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это достижение тех героев, которые отдали за Родину самое дорогое, что у них было – свои жизни, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступая на мероприятии, посвященном празднованию 26 мая. День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года. По его словам, именно на таких патриотах и сегодня стоит Грузия. "Это дает нам основание сказать всем: мы никогда не уступим независимость Грузии. Да здравствует свободная, независимая Грузия! Поздравляю с 26 мая", – сказал Каладзе. В торжественной церемонии приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, каха каладзе, день независимости грузии
грузия, политика, новости, каха каладзе, день независимости грузии
Каладзе: Независимость Грузии – это достижение павших за страну героев
День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это достижение тех героев, которые отдали за Родину самое дорогое, что у них было – свои жизни, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, выступая на мероприятии, посвященном празднованию 26 мая.
День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.
"Поздравляю с Днем независимости Грузии – 26 мая, который стал символом победы, свободы и непоколебимой национальной идентичности. Этот день – достижение тех героев, которые отдали самое дорогое – свои жизни в борьбе за независимость Грузии. А также всем тем патриотам, которые служили своей родине самоотверженным трудом, знаниями и профессионализмом", – заявил Каладзе.
По его словам, именно на таких патриотах и сегодня стоит Грузия.
"Это дает нам основание сказать всем: мы никогда не уступим независимость Грузии. Да здравствует свободная, независимая Грузия! Поздравляю с 26 мая", – сказал Каладзе.
В торжественной церемонии приняли участие президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.