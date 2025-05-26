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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с Днем независимости
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с Днем независимости
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Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T16:06+0400
2025-05-26T16:06+0400
2025-05-26T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Независимость – это величайшее и важнейшее достижение грузинского народа, и она требует защиты и бережного отношения, написал Католикос-Патриарх всея Грузии в своем поздравлении по случаю Дня независимости страны. День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года. Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости грузии
патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости грузии
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с Днем независимости
Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Независимость – это величайшее и важнейшее достижение грузинского народа, и она требует защиты и бережного отношения, написал Католикос-Патриарх всея Грузии в своем поздравлении по случаю Дня независимости страны.
День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.
"Поздравляю весь народ Грузии и наших соотечественников, находящихся за рубежом, с Днем независимости. Независимость – это величайшее и важнейшее достижение нашего народа, и она требует защиты и бережного отношения", – говорится в поздравлении Католикоса-Патриарха.
Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.