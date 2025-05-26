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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с Днем независимости

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил население с Днем независимости

Sputnik Грузия

Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T16:06+0400

2025-05-26T16:06+0400

2025-05-26T16:06+0400

патриархия грузии

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день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Независимость – это величайшее и важнейшее достижение грузинского народа, и она требует защиты и бережного отношения, написал Католикос-Патриарх всея Грузии в своем поздравлении по случаю Дня независимости страны. День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года. Илия II обратился к Господу, чтобы тот даровал Грузии мир, силу и благополучие. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости грузии