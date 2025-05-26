https://sputnik-georgia.ru/20250526/mirovye-lidery-pozdravlyayut-gruziyu-s-dnem-nezavisimosti-293505749.html
Мировые лидеры поздравляют Грузию с Днем независимости
Мировые лидеры поздравляют Грузию с Днем независимости
Sputnik Грузия
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T11:42+0400
2025-05-26T11:42+0400
2025-05-26T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Мировые лидеры, главы государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости, который отмечают по всей стране и за ее пределами 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Поздравления по случаю национального праздника народу Грузии от имени США передал госсекретарь США Марко Рубио. Как отметил Рубио, на протяжении более тридцати лет дружба и партнерство между Грузией и США основываются на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. Теплые поздравления в связи с Днем независимости направил грузинскому народу король Соединенного Королевства Карл III. "С нетерпением жду продолжения тесной дружбы и прочного партнерства между народами наших стран. Мы с супругой с большим удовольствием желаем всем грузинам всего наилучшего", – говорится в поздравительном письме короля Карла III. Видеообращение по случаю Дня независимости Грузии записал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. "Сегодня я поздравляю всех граждан Грузии с Днем независимости. У вас есть все основания гордиться тем, что вы сохранили вековое наследие Первой демократической республики и уже 34 года строите независимое государство", – заявил Герчинский.Как отметил дипломат, все эти годы Евросоюз всегда стоял рядом с Грузией. Евросоюз твердо остается преданным Грузии на основе солидарности, партнерства и общей веры в европейское демократическое будущее, заявил Герчинский. "Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии. С Днем независимости! Вперед Грузия, вперед!" – говорится в видеообращении Павла Герчинского. Поздравления также направили посол Франции в Грузии Шераз Гасри, посол Германии в Грузии Петер Фишер, посол Нидерландов в Грузии Малине Аракелян, посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад, посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен, посольство Швеции и другие диппредставительства. "Поздравляем наших грузинских друзей с Днем независимости! Грузины всегда неустанно боролись за независимость, свободу и демократию в своей стране. Мы уважаем и восхищаемся этой непоколебимой приверженностью. Германия и Европа стоят на вашей стороне", – написал Фишер в соцсети Х. "Мы поддерживаем народ Грузии в его стремлениях к Европе и демократии", – написала Гасри в соцсети Х. "В этот национальный день желаю вам будущего, наполненного безопасностью, прогрессом и инновациями, основанного на глубокой любви к этой стране", – пишет Мейцад в соцсети. С Днем независимости Грузии поздравили президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Эстонии Алар Карис. "Поздравляю грузинский народ с Днем независимости. Свобода и демократия – бесценны, и их защита всегда необходима. В этот важный день выражаю полную солидарность со всеми свободолюбивыми грузинами", – написал Ринкевич в соцсети. "День независимости – это дань уважения той смелости, которая необходима для выбора и защиты свободы. Свобода, однажды завоеванная, должна быть защищена – пусть у вас всегда будет сила сделать это", – написал Алар Карис в соцсети Х. Поздравления Грузии также направили внешнеполитические ведомства разных стран мира, в том числе Турции, Азербайджана, Польши и Эстонии. "Мы отмечаем День независимости нашего соседа и стратегического партнера – Грузии", – говорится в поздравлении МИД Турции. "Поздравляем нашего друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости! Поздравляем с Днем независимости правительство Грузии и грузинский народ", – говорится в сообщении МИД Азербайджана. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости грузии, грузия, новости, сша, германия, европа, марко рубио, ноэ жордания
день независимости грузии, грузия, новости, сша, германия, европа, марко рубио, ноэ жордания
Мировые лидеры поздравляют Грузию с Днем независимости
11:42 26.05.2025 (обновлено: 12:39 26.05.2025)
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Мировые лидеры, главы государств, дипломаты и официальные лица поздравили Грузию с Днем независимости, который отмечают по всей стране и за ее пределами 26 мая.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
Поздравления по случаю национального праздника народу Грузии от имени США передал госсекретарь США Марко Рубио. Как отметил Рубио, на протяжении более тридцати лет дружба и партнерство между Грузией и США основываются на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему.
"В этот день мы отмечаем силу и стойкость грузинского народа, а также наши прочные связи. Любовь грузинского народа к свободе и независимости, а также его приверженность этим идеалам вдохновляют. США остаются привержены партнерству, соответствующему стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему", – написано в письме Рубио.
Теплые поздравления в связи с Днем независимости направил грузинскому народу король Соединенного Королевства Карл III.
"С нетерпением жду продолжения тесной дружбы и прочного партнерства между народами наших стран. Мы с супругой с большим удовольствием желаем всем грузинам всего наилучшего", – говорится в поздравительном письме короля Карла III.
Видеообращение по случаю Дня независимости Грузии записал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
"Сегодня я поздравляю всех граждан Грузии с Днем независимости. У вас есть все основания гордиться тем, что вы сохранили вековое наследие Первой демократической республики и уже 34 года строите независимое государство", – заявил Герчинский.
Как отметил дипломат, все эти годы Евросоюз всегда стоял рядом с Грузией.
"Мы предоставляли жизненно важную помощь, поддерживали демократические реформы, открывали доступ к европейским рынкам и предоставили гражданам Грузии возможность безвизового передвижения. В то же время этот день служит мощным напоминанием о том, что независимость и демократия никогда не должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся", – отметил посол.
Евросоюз твердо остается преданным Грузии на основе солидарности, партнерства и общей веры в европейское демократическое будущее, заявил Герчинский.
"Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии. С Днем независимости! Вперед Грузия, вперед!" – говорится в видеообращении Павла Герчинского.
Поздравления также направили посол Франции в Грузии Шераз Гасри, посол Германии в Грузии Петер Фишер, посол Нидерландов в Грузии Малине Аракелян, посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад, посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен, посольство Швеции и другие диппредставительства.
"Поздравляем наших грузинских друзей с Днем независимости! Грузины всегда неустанно боролись за независимость, свободу и демократию в своей стране. Мы уважаем и восхищаемся этой непоколебимой приверженностью. Германия и Европа стоят на вашей стороне", – написал Фишер в соцсети Х.
"Мы поддерживаем народ Грузии в его стремлениях к Европе и демократии", – написала Гасри в соцсети Х.
"В этот национальный день желаю вам будущего, наполненного безопасностью, прогрессом и инновациями, основанного на глубокой любви к этой стране", – пишет Мейцад в соцсети.
С Днем независимости Грузии поздравили президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Эстонии Алар Карис.
"Поздравляю грузинский народ с Днем независимости. Свобода и демократия – бесценны, и их защита всегда необходима. В этот важный день выражаю полную солидарность со всеми свободолюбивыми грузинами", – написал Ринкевич в соцсети.
"День независимости – это дань уважения той смелости, которая необходима для выбора и защиты свободы. Свобода, однажды завоеванная, должна быть защищена – пусть у вас всегда будет сила сделать это", – написал Алар Карис в соцсети Х.
Поздравления Грузии также направили внешнеполитические ведомства разных стран мира, в том числе Турции, Азербайджана, Польши и Эстонии.
"Мы отмечаем День независимости нашего соседа и стратегического партнера – Грузии", – говорится в поздравлении МИД Турции.
"Поздравляем нашего друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости! Поздравляем с Днем независимости правительство Грузии и грузинский народ", – говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.