https://sputnik-georgia.ru/20250526/potreblenie-piva-v-gruzii-dostiglo-istoricheskogo-maksimuma--issledovanie-293503580.html

Потребление пива в Грузии достигло исторического максимума – исследование

Потребление пива в Грузии достигло исторического максимума – исследование

Sputnik Грузия

Грузия продает производимое у себя пиво в Казахстан, Армению, Россию, Азербайджан и Израиль 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T17:07+0400

2025-05-26T17:07+0400

2025-05-26T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Потребление пива Грузии достигло исторического максимума в 2024 году, говорится в исследовании рынка пива TBC Capital. По данным аналитиков, в 2024 году жители Грузии потребили 138 миллионов литров пива, тогда как в 2020 году – 105 миллионов литров. При этом доля потребления импортного пива за пять лет выросла с 6 до 13%. В среднем один житель Грузии старше 15 лет потребил в 2024 году 46 литров пива, тогда как в 2020 году – 36 литров. По данным исследователей, пиво в Грузию завозится из Германии, России, Турции, Чехии и Украины. Между тем Грузия продает производимое у себя пиво в Казахстан, Армению, Россию, Азербайджан и Израиль. При этом средняя экспортная цена на пиво в 2024 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 1,11 доллара за литр, тогда как цена на импортированное пиво снизилось по сравнению с показателем 2023 года на 7% и составила 1,2 доллара за литр. При этом аналитики отмечают, ожидается, что на ключевых рынках, в отраслях FMCG и HORECA в ближайшие годы сохранятся устойчивые темпы роста. Что касается безалкогольных напитков, то, по данным исследователей, местное производство безалкогольных напитков стабильно растет как в абсолютном, так и в стоимостном выражении, и ожидается, что в текущем году превысит миллиард лари. Внутренний спрос на безалкогольные напитки в основном удовлетворяется местным производством, что подтверждается почти неизменными объемами импорта в последние годы. Экспорт безалкогольных напитков за последние пять лет значительно вырос и в 2024 году достиг 150 миллионов литров. Основными потребителями грузинских безалкогольных напитков является Россия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Узбекистан. Что касается импорта, то Грузия завозит безалкогольную продукцию из России, Польши, Турции, Венгрии и Австрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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