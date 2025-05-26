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Президент Грузии: забота о Родине – это удел грузинского народа
Президент Грузии: забота о Родине – это удел грузинского народа
Sputnik Грузия
Мы должны понимать, насколько дорога независимость, которая требует постоянной защиты и бережного отношения, напомнил согражданам Кавелашвили 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T13:12+0400
2025-05-26T13:12+0400
2025-05-26T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил с речью перед приглашенными гостями на мероприятии, посвященном Дню независимости страны 26 мая, отметив, что забота о Родине – это не разовый акт или обязанность, а непрерывный процесс, миссия грузинского народа. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. По словам президента, 26 мая является символом единства грузинского народа, любви к свободе, несгибаемости и непрерывной борьбы. "Именно ради этой идеи борьба наших отцов и дедов сохранила для нас три божественных сокровища: Родину, язык и веру, защита которых – долг каждого из нас", – заявил Кавелашвили. В своей речи президент также подчеркнул приверженность Грузии европейским ценностям и европейской идее.По его словам, европейская принадлежность грузинского народа была заложена еще предками, для которых европейские ценности означали справедливость, мир, христианство, культуру, традиции и защиту национальной идентичности. По его словам, власть Грузии при поддержке грузинского народа будет твердо и непоколебимо стоять на защите этих принципов и не допустит, чтобы грузинский народ стал жертвой чьих-либо интересов. Как отметил президент, основой силы грузинского народа всегда была крепкая семья – особенно прочный институт, выдержавший века. В завершении своей речи Михаил Кавелашвили отметил, что сильная и единая Грузия немыслима без абхазских и осетинских братьев и сестер. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии. Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день независимости грузии, грузия, политика, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, ноэ жордания, ираклий кобахидзе
день независимости грузии, грузия, политика, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, ноэ жордания, ираклий кобахидзе
Президент Грузии: забота о Родине – это удел грузинского народа
13:12 26.05.2025 (обновлено: 14:37 26.05.2025)
Мы должны понимать, насколько дорога независимость, которая требует постоянной защиты и бережного отношения, напомнил согражданам Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил с речью перед приглашенными гостями на мероприятии, посвященном Дню независимости страны 26 мая, отметив, что забота о Родине – это не разовый акт или обязанность, а непрерывный процесс, миссия грузинского народа.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
"Мы должны понимать, насколько дорога независимость, которая требует постоянной защиты и бережного отношения. Забота о Родине – это не разовое действие или обязанность, а непрерывный процесс, своего рода миссия – удел грузинского народа, начавшийся с борьбы наших предков веками назад и который не завершится, пока существует Грузия и грузинский народ", – заявил Кавелашвили.
По словам президента, 26 мая является символом единства грузинского народа, любви к свободе, несгибаемости и непрерывной борьбы.
"Именно ради этой идеи борьба наших отцов и дедов сохранила для нас три божественных сокровища: Родину, язык и веру, защита которых – долг каждого из нас", – заявил Кавелашвили.
В своей речи президент также подчеркнул приверженность Грузии европейским ценностям и европейской идее.
По его словам, европейская принадлежность грузинского народа была заложена еще предками, для которых европейские ценности означали справедливость, мир, христианство, культуру, традиции и защиту национальной идентичности.
"Хочу четко заявить: мы открыты для любых отношений, основанных на равенстве, которые подразумевают взаимную выгоду. Наши решения, безусловно, будут основываться на национальных интересах Грузии", – подчеркнул Кавелашвили.
По его словам, власть Грузии при поддержке грузинского народа будет твердо и непоколебимо стоять на защите этих принципов и не допустит, чтобы грузинский народ стал жертвой чьих-либо интересов.
Как отметил президент, основой силы грузинского народа всегда была крепкая семья – особенно прочный институт, выдержавший века.
"Грузинский народ на весь мир поднял голос и заявил, что традиционная семья и семейные ценности – неотъемлемая часть нашей национальной идентичности. Наш долг укреплять грузинские семьи и содействовать увеличению численности нашего народа", – заявил Кавелашвили.
В завершении своей речи Михаил Кавелашвили отметил, что сильная и единая Грузия немыслима без абхазских и осетинских братьев и сестер.
В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии.
Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии.