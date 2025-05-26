https://sputnik-georgia.ru/20250526/prezident-gruzii-zabota-o-rodine---eto-udel-gruzinskogo-naroda-293507444.html

Президент Грузии: забота о Родине – это удел грузинского народа

Президент Грузии: забота о Родине – это удел грузинского народа

Sputnik Грузия

Мы должны понимать, насколько дорога независимость, которая требует постоянной защиты и бережного отношения, напомнил согражданам Кавелашвили 26.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-26T13:12+0400

2025-05-26T13:12+0400

2025-05-26T14:37+0400

день независимости грузии

грузия

политика

новости

тбилиси

михаил кавелашвили

ноэ жордания

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_41957e423141d9ca1f7c124fd8041a71.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выступил с речью перед приглашенными гостями на мероприятии, посвященном Дню независимости страны 26 мая, отметив, что забота о Родине – это не разовый акт или обязанность, а непрерывный процесс, миссия грузинского народа. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. По словам президента, 26 мая является символом единства грузинского народа, любви к свободе, несгибаемости и непрерывной борьбы. "Именно ради этой идеи борьба наших отцов и дедов сохранила для нас три божественных сокровища: Родину, язык и веру, защита которых – долг каждого из нас", – заявил Кавелашвили. В своей речи президент также подчеркнул приверженность Грузии европейским ценностям и европейской идее.По его словам, европейская принадлежность грузинского народа была заложена еще предками, для которых европейские ценности означали справедливость, мир, христианство, культуру, традиции и защиту национальной идентичности. По его словам, власть Грузии при поддержке грузинского народа будет твердо и непоколебимо стоять на защите этих принципов и не допустит, чтобы грузинский народ стал жертвой чьих-либо интересов. Как отметил президент, основой силы грузинского народа всегда была крепкая семья – особенно прочный институт, выдержавший века. В завершении своей речи Михаил Кавелашвили отметил, что сильная и единая Грузия немыслима без абхазских и осетинских братьев и сестер. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, представители исполнительной, законодательной и судебной властей, дипломатического корпуса и Патриархии. Церемония принесения военной присяги в День независимости Грузии традиционно прошла одновременно в Тбилиси и 10 регионах страны. До этого участники мероприятия почтили память погибших в боях за территориальную целостность Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

день независимости грузии, грузия, политика, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, ноэ жордания, ираклий кобахидзе