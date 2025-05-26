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Трамп перенес сроки введения пошлин на товары из ЕС
Трамп перенес сроки введения пошлин на товары из ЕС
Sputnik Грузия
Глава Белого дома ранее высказывал уверенность, что образование Европейского Союза преследовало цель нанести ущерб США в торговле 26.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-26T19:31+0400
2025-05-26T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп согласился перенести дату введения 50-процентных торговых пошлин на экспорт стран Европейского союза с 1 июня на 9 июля.Глава государства сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и попросила продления дедлайна.По словам главы Белого дома, глава Еврокомиссии заверила его в скором начале торговых переговоров между Брюсселем и Вашингтоном. В целом он назвал телефонный разговор "крайне приятным"."Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам", – пояснил Трамп.Ранее президент США заявил о сложности проведения торговых переговоров с Европейским союзом и предложил ввести с 1 июня на экспорт ЕС пошлины в размере 50%.Он также напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.По словам американского лидера, дефицит США в торговле с ЕС достиг 250 миллиардов долларов и является неприемлемым. При этом глава Белого дома уверен, что само образование Европейского Союза преследовало цель нанести ущерб США в торговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, дональд трамп, сша, еврокомиссия, евросоюз
в мире, новости, политика, дональд трамп, сша, еврокомиссия, евросоюз

Трамп перенес сроки введения пошлин на товары из ЕС

19:31 26.05.2025
© AP Photo / Michael ConroyЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - Sputnik Грузия, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Michael Conroy
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Глава Белого дома ранее высказывал уверенность, что образование Европейского Союза преследовало цель нанести ущерб США в торговле
ТБИЛИСИ, 26 мая – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп согласился перенести дату введения 50-процентных торговых пошлин на экспорт стран Европейского союза с 1 июня на 9 июля.
Глава государства сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и попросила продления дедлайна.

"Я согласился на продление до 9 июля 2025 года", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, глава Еврокомиссии заверила его в скором начале торговых переговоров между Брюсселем и Вашингтоном. В целом он назвал телефонный разговор "крайне приятным".
"Она сказала, что хочет приступить к серьезным переговорам", – пояснил Трамп.
Ранее президент США заявил о сложности проведения торговых переговоров с Европейским союзом и предложил ввести с 1 июня на экспорт ЕС пошлины в размере 50%.
Он также напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.
По словам американского лидера, дефицит США в торговле с ЕС достиг 250 миллиардов долларов и является неприемлемым. При этом глава Белого дома уверен, что само образование Европейского Союза преследовало цель нанести ущерб США в торговле.
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