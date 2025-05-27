https://sputnik-georgia.ru/20250527/den-gruzinskoy-diaspory--glava-mid-rasskazala-o-proektakh-dlya-sootechestvennikov-293539543.html

День грузинской диаспоры – глава МИД рассказала о проектах для соотечественников

День грузинской диаспоры – глава МИД рассказала о проектах для соотечественников

Sputnik Грузия

В Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T16:50+0400

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2025-05-27T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Благодаря усилиям правительства Грузии за последние десять лет качественно изменились возможности грузинской диаспоры – открываются новые воскресные школы, осуществляются грантовые программы, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили во время выступления на форуме, посвященном Дню диаспоры. На следующий день после празднования Дня независимости, в Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры. На форуме собираются представители власти и дипломаты, а также представители диаспоры.Как отметила глава МИД, в рамках грантовых программ поддержки воскресных школ в этом году были разработаны новые учебники, которые бесплатно будут переданы диаспорам. Министр подчеркнула символичность того, что День диаспоры отмечается 27 мая – сразу после Дня независимости Грузии. Перед участниками форума также выступили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе