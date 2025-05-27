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День грузинской диаспоры – глава МИД рассказала о проектах для соотечественников
День грузинской диаспоры – глава МИД рассказала о проектах для соотечественников
Sputnik Грузия
В Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры 27.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Благодаря усилиям правительства Грузии за последние десять лет качественно изменились возможности грузинской диаспоры – открываются новые воскресные школы, осуществляются грантовые программы, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили во время выступления на форуме, посвященном Дню диаспоры. На следующий день после празднования Дня независимости, в Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры. На форуме собираются представители власти и дипломаты, а также представители диаспоры.Как отметила глава МИД, в рамках грантовых программ поддержки воскресных школ в этом году были разработаны новые учебники, которые бесплатно будут переданы диаспорам. Министр подчеркнула символичность того, что День диаспоры отмечается 27 мая – сразу после Дня независимости Грузии. Перед участниками форума также выступили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе
грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе
День грузинской диаспоры – глава МИД рассказала о проектах для соотечественников
В Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Благодаря усилиям правительства Грузии за последние десять лет качественно изменились возможности грузинской диаспоры – открываются новые воскресные школы, осуществляются грантовые программы, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили во время выступления на форуме, посвященном Дню диаспоры.
На следующий день после празднования Дня независимости, в Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры. На форуме собираются представители власти и дипломаты, а также представители диаспоры.
"Благодаря усилиям правительства Грузии за последние десять лет качественно изменились возможности грузинской диаспоры. Сегодня за пределами Грузии действует более 300 диаспорных организаций, более 100 воскресных школ, фольклорные ансамбли, театры, медиаплатформы", – заявила Бочоришвили.
Как отметила глава МИД, в рамках грантовых программ поддержки воскресных школ в этом году были разработаны новые учебники, которые бесплатно будут переданы диаспорам.
"В этом году впервые была осуществлена программа переподготовки педагогов воскресных школ, что ощутимо улучшит их возможности", – добавила Бочоришвили.
Министр подчеркнула символичность того, что День диаспоры отмечается 27 мая – сразу после Дня независимости Грузии.
"Это подчеркивает наше единство. Ежегодные встречи в рамках форума служат развитию наших отношений и укреплению связи между родиной и нашими соотечественниками за рубежом", – отметила Бочоришвили.
Перед участниками форума также выступили президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили.