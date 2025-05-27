https://sputnik-georgia.ru/20250527/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-sokratilis--novye-dannye-293535789.html

Грузовые перевозки по железной дороге сократились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге сократились – новые данные

Sputnik Грузия

За первый квартал 25,9% от общего объема грузов, перевозимых железными дорогами в режиме международных перевозок, приходится на вывозимые из Грузии грузы 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T11:58+0400

2025-05-27T11:58+0400

2025-05-27T11:58+0400

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грузинская железная дорога

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в первом квартале 2025 года снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", 8,4% указанного объема приходится на местные перевозки, 33,6% – на международные (без учета транзита) и 58% – на транзитные. Кроме того, страной-отправителем 51% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 23,2% отправлено Азербайджаном. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10% (в общей сложности 25,8%). Самый большой объем грузов (12,8%) вывезли в Россию, 9,1% – в Армению, 8% – в Казахстан. Транзит Согласно статистике, 13,2% от общего объема транзитных грузов вывезли в Турцию, 9,7% – в Нидерланды, 5,3% – на Украину, 3,8% – в Китай, 3,3% – в Румынию, 2,5% – в Италию, 0,8% – в США. За этот период Бразилия стала страной-отправителем 3,3% транзитных грузов, 2,3% – Турция, 2,2% – Греция. От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 34,5% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 20,6% – химикаты, химические продукты и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, 17,8% составили металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности. Что касается международных перевозок, то кокс и рафинированные нефтепродукты (49,3%), прочие неметаллические минеральные продукты (18,5%), основные металлы (7,1%), металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров (6,6%), уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ (5,8%), продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (5,1%), а также химикаты, химические продукты и искусственные волокна (3,2%) ввозились в основном по железной дороге. В то же время на экспорт вывезли химикаты, химическую продукцию и искусственные волокна (42,1%), продукты питания, напитки и табак (29,1%), металлические руды и другую продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров (11,4%), а также основные металлы (6,7%). Пассажирские перевозки В январе-марте 2025 года ГЖД перевезено 348,8 тысячи пассажиров, на 25,1% меньше, чем за отчетный период 2024 года. За тот же период объем пассажирооборота сократился на 24,2% и составил 79,3 миллиона пассажирокилометров. В режиме международного сообщения перевезено 3 тысячи пассажиров, что на 21,8% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. 61% пассажиров прибыл из Армении, а в Армению выехало 39%. Пассажирских перевозок в направлении других пограничных стран в январе-марте 2025 года не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика