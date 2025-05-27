https://sputnik-georgia.ru/20250527/kontrabanda-na-polmilliona-lari-grazhdanin-turtsii-nezakonno-vvez-v-gruziyu-zoloto-293538678.html

Контрабанда на полмиллиона лари: гражданин Турции незаконно ввез в Грузию золото

Контрабанда на полмиллиона лари: гражданин Турции незаконно ввез в Грузию золото

Sputnik Грузия

У задержанного обнаружили более 3 кг ювелирных изделий из золота в специально оборудованном тайнике в салоне пассажирского автобуса 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T21:57+0400

2025-05-27T21:57+0400

2025-05-27T21:57+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Гражданин Турции задержан грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница) за незаконный ввоз в страну золотых украшений на сумму более 545 тысяч лари, сообщили в пресс-службе Следственной службы Минфина. В ходе расследования было установлено, что задержанный спрятал 3 197,18 грамма ювелирных изделий из золота в специально оборудованном тайнике в салоне пассажирского автобуса, находящегося под его управлением, и попытался провезти их через границу, минуя таможенный контроль. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, турция, тпп "сарпи"