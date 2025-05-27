https://sputnik-georgia.ru/20250527/makron-tusk-i-merts-pozorno-napali-na-gruziyu--glava-parlamenta-293538111.html

Макрон, Туск и Мерц позорно напали на Грузию – глава парламента

Макрон, Туск и Мерц позорно напали на Грузию – глава парламента

Sputnik Грузия

Лидеры трех стран осудили "все действия грузинских властей, приводящие к откату от демократии и нападениям на гражданское общество, СМИ и критиков власти" 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T12:55+0400

2025-05-27T12:55+0400

2025-05-27T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Совместное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца является "позорным нападением на грузинский народ и государство" в день национального праздника – День независимости, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В заявлении лидеры решительно осудили действия грузинских властей, которые, по их словам, ведут к откату от демократических норм. Они осудили "все действия грузинских властей, приводящие к откату от демократии и нападениям на гражданское общество, СМИ и критиков власти". Лидеры также призвали грузинскую власть пересмотреть законы, противоречащие европейским стандартам, и возобновить диалог с оппозицией.Это не первое заявление стран Веймарского треугольника по поводу ситуации в Грузии. Еще в конце декабря 2024 года главы МИД Франции, Германии и Польши опубликовали совместное заявление, в котором призвали грузинские власти рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов. Они выразили серьезную обеспокоенность политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября, а также решением правящей партии "Грузинская мечта" заморозить процесс вступления страны в Европейский союз. С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются массовые акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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