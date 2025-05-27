https://sputnik-georgia.ru/20250527/merab-kostava-i-ego-rol-v-sovremennoy-gruzinskoy-istorii---video-293541861.html

Мераб Костава и его роль в современной грузинской истории – видео

Мераб Костава и его роль в современной грузинской истории – видео

Sputnik Грузия

Спустя 36 лет после гибели одного из лидеров национально-освободительного движения Грузии Мераба Костава нет достаточной информации о том, правда ли случайной... 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T16:15+0400

2025-05-27T16:15+0400

2025-05-27T16:23+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

история

история грузии - все самое интересное

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1b/293541679_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b0ec22d84129ea5a2f9b5fd43bb4aa12.jpg

После гибели Мераба Костава 13 октября 1989 года в рядах национального движения того времени произошел раскол. При жизни политик выступал за выход Грузии из состава СССР, но придерживался более широких взглядов, чем другой лидер движения за независимость Грузии Звиад Гамсахурдия.Костава был популярен в народе и его рассматривали как второго кандидата на пост руководителя страны. Однако его смерть оборвала не только его жизнь, но и те политические шаги, которые он мог бы предпринять.Как позже вспоминали о Костава те, кто его знал, он придерживался умеренных взглядов по национальной политике, в июле 1989 года Костава пытался предотвратить столкновения между грузинами и абхазами, к которым привело обострение ситуации после “Абхазского письма” в феврале 1989 года и Лыхненского схода 18 марта.Ему принадлежит фраза: "Рано или поздно мы найдем путь к сердцам наших абхазских братьев", как вспоминали те, кто его знал.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, политика, видео