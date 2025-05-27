Мераб Костава и его роль в современной грузинской истории – видео
16:15 27.05.2025 (обновлено: 16:23 27.05.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Спустя 36 лет после гибели одного из лидеров национально-освободительного движения Грузии Мераба Костава нет достаточной информации о том, правда ли случайной была автоавария, ставшая для него смертельной
После гибели Мераба Костава 13 октября 1989 года в рядах национального движения того времени произошел раскол. При жизни политик выступал за выход Грузии из состава СССР, но придерживался более широких взглядов, чем другой лидер движения за независимость Грузии Звиад Гамсахурдия.
Костава был популярен в народе и его рассматривали как второго кандидата на пост руководителя страны. Однако его смерть оборвала не только его жизнь, но и те политические шаги, которые он мог бы предпринять.
Как позже вспоминали о Костава те, кто его знал, он придерживался умеренных взглядов по национальной политике, в июле 1989 года Костава пытался предотвратить столкновения между грузинами и абхазами, к которым привело обострение ситуации после “Абхазского письма” в феврале 1989 года и Лыхненского схода 18 марта.
Ему принадлежит фраза: "Рано или поздно мы найдем путь к сердцам наших абхазских братьев", как вспоминали те, кто его знал.
Костава был популярен в народе и его рассматривали как второго кандидата на пост руководителя страны. Однако его смерть оборвала не только его жизнь, но и те политические шаги, которые он мог бы предпринять.
Как позже вспоминали о Костава те, кто его знал, он придерживался умеренных взглядов по национальной политике, в июле 1989 года Костава пытался предотвратить столкновения между грузинами и абхазами, к которым привело обострение ситуации после “Абхазского письма” в феврале 1989 года и Лыхненского схода 18 марта.
Ему принадлежит фраза: "Рано или поздно мы найдем путь к сердцам наших абхазских братьев", как вспоминали те, кто его знал.