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Минобороны России рассказало об ответных ударах по Украине

Минобороны России рассказало об ответных ударах по Украине

Sputnik Грузия

Украинские власти предпринимают провокационные шаги при поддержке европейских союзников, чтобы сорвать мирный переговорный процесс, говорится в заявлении... 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T15:55+0400

2025-05-27T15:55+0400

2025-05-27T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Киев с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России, сообщает во вторник Минобороны РФ."С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", – говорится в сообщении.В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по военным объектам Украины.В частности, ВС России 20 мая групповым ударом поразили объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов в Днепропетровской области.21 мая ВС РФ поразили пункт подразделения ВСУ в Сумской области, иностранных наемников в районе Святогорска в ДНР.22 мая ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Криворожской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области.23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы.Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также на аэродроме Канатово в Кировоградской области, склады боеприпасов тактической группы "Волчанск" в Харьковской области.24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов" в районе н.п. Изюм Харьковской области. Также поражена позиция зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США в Киевской области.25 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты ("Житомирский ремонтный завод радиотехнического оборудования "Луч", "СПЕЦОБОРОНМАШ" – Житомирская область; "Завод Рапид", "Черниговский завод радиоприборов", "Научно-производственная компания "Техавиаком" – Черниговская область; "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" – Сумская область; "Красиловский агрегатный завод" – Хмельницкая область; "Павлоградский химический завод" – Днепропетровская область; Завод "Луч" научно-исследовательского центра "Проминь" – Тернопольская область; предприятие радиоэлектронной промышленности "НПП "Аэротехника-МТЛ", КБ "Луч" – Киевская область; Одесский авиационный завод; предприятие разработки и производства БПЛА "Девиро" – Днепропетровская область; авиационно-ремонтный завод "Чугуев" – Харьковская область).Кроме того, поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.26 мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.В ведомстве заявили, что ответные шаги будут предприниматься в ответ на любые провокации Киева.Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, приграничные районы РФ, в частности, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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