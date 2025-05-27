https://sputnik-georgia.ru/20250527/nichego-ne-otkladyvaetsya--premer-gruzii-o-glubokovodnom-porte-anakliya-293544492.html
Ничего не откладывается – премьер Грузии о глубоководном порте Анаклия
Ничего не откладывается – премьер Грузии о глубоководном порте Анаклия
Sputnik Грузия
Есть объективные причины, по которым соглашение до сих пор не подписано, но это никоим образом не мешает ходу работ, заявил премьер 27.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-27T20:54+0400
2025-05-27T20:54+0400
2025-05-27T21:21+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
леван давиташвили
анаклия
порт анаклия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24080/40/240804078_0:184:1000:747_1920x0_80_0_0_42c1973f2da4a93d2475b0f625b2b12a.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Подписание соглашения с китайско-сингапурским консорциумом по проекту глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии не откладывается, а процесс требует определенного времени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Ранее первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что рассмотрение правительством Грузии обновленного предложения от китайско-сингапурского консорциума по проекту глубоководного порта может занять более одного месяца. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
анаклия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24080/40/240804078_4:0:1000:747_1920x0_80_0_0_08fb0df091a0bf46a0f354f71d16055b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия
Ничего не откладывается – премьер Грузии о глубоководном порте Анаклия
20:54 27.05.2025 (обновлено: 21:21 27.05.2025)
Есть объективные причины, по которым соглашение до сих пор не подписано, но это никоим образом не мешает ходу работ, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Подписание соглашения с китайско-сингапурским консорциумом по проекту глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии не откладывается, а процесс требует определенного времени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
"На самом деле ничего не откладывается по одной простой причине: работы уже начаты. Конечно, на подписание соглашения требуется определенное время. Этот аспект можно было бы завершить раньше, однако есть объективные причины, по которым соглашение до сих пор не подписано, но это никоим образом не мешает ходу работ", – заявил Кобахидзе.
Ранее первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что рассмотрение правительством Грузии обновленного предложения от китайско-сингапурского консорциума по проекту глубоководного порта может занять более одного месяца.
Строительство порта Анаклия
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза.
Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.