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Ничего не откладывается – премьер Грузии о глубоководном порте Анаклия

Ничего не откладывается – премьер Грузии о глубоководном порте Анаклия

Sputnik Грузия

Есть объективные причины, по которым соглашение до сих пор не подписано, но это никоим образом не мешает ходу работ, заявил премьер 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T20:54+0400

2025-05-27T20:54+0400

2025-05-27T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Подписание соглашения с китайско-сингапурским консорциумом по проекту глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии не откладывается, а процесс требует определенного времени, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Ранее первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что рассмотрение правительством Грузии обновленного предложения от китайско-сингапурского консорциума по проекту глубоководного порта может занять более одного месяца. Строительство порта Анаклия Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия