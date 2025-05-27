https://sputnik-georgia.ru/20250527/premer-gruzii-osudil-oskvernenie-flaga-rossii-na-festivale-v-tbilisi-293539343.html
Премьер Грузии осудил осквернение флага России на фестивале в Тбилиси
Премьер Грузии осудил осквернение флага России на фестивале в Тбилиси
Sputnik Грузия
Инцидент с российским флагом произошел на фестивале Tbilisi Open Air 27.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-27T13:36+0400
2025-05-27T13:36+0400
2025-05-27T13:40+0400
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594483_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e15d98371cf30492bf7a21cdcc684d41.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил действия грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего флаг России на фестивале Tbilisi Open Air в Тбилиси, и назвал его действия некультурными. Певец Эрекле Гецадзе осквернил российский триколор во время фестиваля Tbilisi Open Air 25 мая, что вызвало волну возмущения в обществе. Осквернение флага осудили в соцсетях как зрители мероприятия, так и многие грузинские музыканты. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Гецадзе по факту надругательства над государственным символом. Между тем антироссийскую провокацию накануне устроил еще один грузинский музыкант на той же сцене фестиваля: солист местной рок-группы выразил поддержку Киеву и оскорбил Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594483_119:0:1258:854_1920x0_80_0_0_bbd7a7be10e2ba78248964e7ad06709c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе
Премьер Грузии осудил осквернение флага России на фестивале в Тбилиси
13:36 27.05.2025 (обновлено: 13:40 27.05.2025)
Инцидент с российским флагом произошел на фестивале Tbilisi Open Air
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил действия грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего флаг России на фестивале Tbilisi Open Air в Тбилиси, и назвал его действия некультурными.
Певец Эрекле Гецадзе осквернил российский триколор во время фестиваля Tbilisi Open Air 25 мая, что вызвало волну возмущения в обществе. Осквернение флага осудили в соцсетях как зрители мероприятия, так и многие грузинские музыканты.
"Могу сказать одно: неважно, о каком флаге идет речь – когда ты выходишь перед несколькими тысячами людей и делаешь подобное, это не соответствует грузинской культуре. Это просто некультурно", – заявил Кобахидзе журналистам.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Гецадзе по факту надругательства над государственным символом.
Между тем антироссийскую провокацию накануне устроил еще один грузинский музыкант на той же сцене фестиваля: солист местной рок-группы выразил поддержку Киеву и оскорбил Россию.