https://sputnik-georgia.ru/20250527/premer-gruzii-osudil-oskvernenie-flaga-rossii-na-festivale-v-tbilisi-293539343.html

Премьер Грузии осудил осквернение флага России на фестивале в Тбилиси

Премьер Грузии осудил осквернение флага России на фестивале в Тбилиси

Sputnik Грузия

Инцидент с российским флагом произошел на фестивале Tbilisi Open Air 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T13:36+0400

2025-05-27T13:36+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил действия грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего флаг России на фестивале Tbilisi Open Air в Тбилиси, и назвал его действия некультурными. Певец Эрекле Гецадзе осквернил российский триколор во время фестиваля Tbilisi Open Air 25 мая, что вызвало волну возмущения в обществе. Осквернение флага осудили в соцсетях как зрители мероприятия, так и многие грузинские музыканты. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Гецадзе по факту надругательства над государственным символом. Между тем антироссийскую провокацию накануне устроил еще один грузинский музыкант на той же сцене фестиваля: солист местной рок-группы выразил поддержку Киеву и оскорбил Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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