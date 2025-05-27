https://sputnik-georgia.ru/20250527/smert-na-rabochem-meste-na-zavode-v-kobuleti-pogib-muzhchina-293546226.html

Смерть на рабочем месте: на заводе в Кобулети погиб мужчина

Смерть на рабочем месте: на заводе в Кобулети погиб мужчина

Sputnik Грузия

Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T23:48+0400

2025-05-27T23:48+0400

2025-05-27T23:48+0400

грузия

происшествия

новости

кобулети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249354777_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_16a98a22169b4202a9b94169910695e5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Рабочий погиб во время выполнения своих обязанностей на предприятии по приему и переработке инертных материалов в Кобулети (регион Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, 55-летний мужчина управлял тяжелой техникой на заводе, когда она вышла из строя. Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", которая предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. В 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257. В 2023 году на рабочих местах пострадало 349 человек, а погибло – 35. Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибло 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением. На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кобулети