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Смерть на рабочем месте: на заводе в Кобулети погиб мужчина
Смерть на рабочем месте: на заводе в Кобулети погиб мужчина
Sputnik Грузия
Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть 27.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-27T23:48+0400
2025-05-27T23:48+0400
2025-05-27T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Рабочий погиб во время выполнения своих обязанностей на предприятии по приему и переработке инертных материалов в Кобулети (регион Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, 55-летний мужчина управлял тяжелой техникой на заводе, когда она вышла из строя. Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", которая предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. В 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257. В 2023 году на рабочих местах пострадало 349 человек, а погибло – 35. Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибло 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением. На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кобулети
Смерть на рабочем месте: на заводе в Кобулети погиб мужчина
Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Рабочий погиб во время выполнения своих обязанностей на предприятии по приему и переработке инертных материалов в Кобулети (регион Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, 55-летний мужчина управлял тяжелой техникой на заводе, когда она вышла из строя.
Рабочий попытался самостоятельно починить неполадки, однако техника внезапно покатилась назад, задавив мужчину насмерть.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", которая предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Согласно отчету Инспекции труда Грузии, количество смертей на рабочих местах в стране за последние семь лет сократилось на 44%.
В 2024 году несчастные случаи на рабочих местах в Грузии унесли жизни 33 человек, а пострадали 257. В 2023 году на рабочих местах пострадало 349 человек, а погибло – 35.
Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибло 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением.
На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.