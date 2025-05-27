https://sputnik-georgia.ru/20250527/tramp-rasschityvaet-na-uglublenie-sotrudnichestva-ssha-i-gruzii-293544322.html

Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии

Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии

Sputnik Грузия

Администрация Белого дома стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии, написал президент США 27.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-27T19:56+0400

2025-05-27T19:56+0400

2025-05-27T19:56+0400

грузия

новости

политика

сша

дональд трамп

михаил кавелашвили

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США, говорится в поздравительном письме главы Белого дома президенту Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме, он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. По словам Трампа, его администрация стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии. В своем письме Трамп сердечно поздравил грузинский народ со знаменательной датой, отражающей выдающуюся и многообразную историю страны. День Независимости Грузия отмечает 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, дональд трамп, михаил кавелашвили, день независимости грузии