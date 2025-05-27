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Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии
Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии
Sputnik Грузия
Администрация Белого дома стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии, написал президент США 27.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-27T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США, говорится в поздравительном письме главы Белого дома президенту Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме, он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США. По словам Трампа, его администрация стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии. В своем письме Трамп сердечно поздравил грузинский народ со знаменательной датой, отражающей выдающуюся и многообразную историю страны. День Независимости Грузия отмечает 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, дональд трамп, михаил кавелашвили, день независимости грузии
грузия, новости, политика, сша, дональд трамп, михаил кавелашвили, день независимости грузии
Трамп рассчитывает на углубление сотрудничества США и Грузии
Администрация Белого дома стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии, написал президент США
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на расширение ареала двустороннего сотрудничества между Грузией и США, говорится в поздравительном письме главы Белого дома президенту Грузии.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили и грузинский народ с Днем независимости страны. В своем письме, он сделал акцент на укреплении отношений между Грузией и США.
"На будущее я рассчитываю на углубление экономических связей между нашими странами посредством поддержки справедливой торговли и расширения ареала двустороннего сотрудничества", - говорится в письме.
По словам Трампа, его администрация стремится укреплять мирные и продуктивные отношения с правительством Грузии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу написал, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение.
В своем письме Трамп сердечно поздравил грузинский народ со знаменательной датой, отражающей выдающуюся и многообразную историю страны.
"Господин Президент, сегодня исполняется 107 лет со дня обретения независимости Грузии — эпохальная дата в борьбе грузинского народа за суверенитет, безопасность и национальную идентичность, которая продолжалась из поколения в поколение на фоне тяжелых трудностей и вызовов", - отметил он.
День Независимости Грузия отмечает 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.