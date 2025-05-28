https://sputnik-georgia.ru/20250528/bez-kvaratskheliya-i-mamardashvili--sanol-nazval-sostav-sbornoy-gruzii-k-iyunskim-matcham-293547450.html

Без Кварацхелия и Мамардашвили – Саньоль назвал состав сборной Грузии к июньским матчам

Без Кварацхелия и Мамардашвили – Саньоль назвал состав сборной Грузии к июньским матчам

Sputnik Грузия

В июне сборная Грузии по футболу проведет два товарищеских матча: 5 июня в Тбилиси против сборной Фарерских островов и 8 июня в Кутаиси против сборной... 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T14:04+0400

2025-05-28T14:04+0400

2025-05-28T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль не стал вызывать на июньские сборы сразу нескольких лидеров команды – Хвичу Кварацхелия Георгия Мамардашвили, Георгия Микаутадзе, Отара Китеишвили, Георгия Кочорашвили, Георгия Чакветадзе, Зурико Давиташвили. В июне сборная Грузии по футболу проведет два товарищеских матча: 5 июня в Тбилиси против сборной Фарерских островов и 8 июня в Кутаиси против сборной Кабо-Верде. Команда использует июньские встречи для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира 2026 года. Сборная Грузии начнет отборочный цикл 4 сентября матчем против Турции. В сборную вызвали четырех дебютантов – Давид Кереселидзе, Саба Харебашвили, Ника Гагнидзе и Георгий Гагуа. Харебашвили, которому 16 лет и 8 месяцев, станет самым молодым дебютантом в истории национальной сборной. Состав сборной Грузии: Вратарь: Георгий Лория ("Омония", Арадипу, Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защита: Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Салернитана", Италия), Ива Гелашвили ("Иберия 1999", Тбилиси), Гурам Гиорбелидзе ("Эрзурумспор", Турция), Саба Харебашвили ("Динамо" Тбилиси). Полузащита/атака: Ника Квеквескири ("Ньиредьхаза", Венгрия), Владимир Мамучашвили ("Шериф", Молдова), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Сандро Алтунашвили ("Вольфсберг", Австрия), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Георгий Зария ("Кайрат", Казахстан), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Леван Шенгелия ("ОФИ" Крит, Греция), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Беридзе ("Уйпешт", Венгрия), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Гагуа ("Истра 1961", Хорватия), Георгий Квилитая ("Арис" Лимассол, Кипр). Сборная Грузии в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года попала в группу Е, где ее соперниками стали Турция, Испания и Болгария. Команда Вилли Саньоля начнет квалификацию 4 сентября матчем против Турции в Тбилиси. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Города-организаторы чемпионата мира: США (11 городов) – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Мексика (три города) – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. Канада (два города) – Торонто и Ванкувер. Нью-Йорк примет финал первенства 19 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу