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Генпрокуратура Грузии назвала главную проблему борьбы с наркопреступлениями в стране
Генпрокуратура Грузии назвала главную проблему борьбы с наркопреступлениями в стране
Sputnik Грузия
За наркоторговлю по интернету были задержаны 85 человек в 2024 году, большинство из которых иностранные граждане 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T10:52+0400
2025-05-28T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Продажа наркотиков по интернету является главной проблемой в борьбе с наркоторговлей в Грузии, говорится в отчете Генпрокуратуры Грузии. "В 2024 году значительной проблемой оставалась наркоторговля через коммуникационные средства. В таких случаях наркоторговец связывается с покупателем дистанционно, используя разные коммуникационные средства, расчет обычно производится в криптовалюте, а передача наркотиков осуществляется через оставление их в различных заранее выбранных местах. Это усложняет выявление виновных и проведение соответствующих мероприятий", – говорится в отчете. По данным отчета, за наркоторговлю по интернету были задержаны 85 человек в 2024 году, большинство из которых иностранные граждане. Всего же обвинения в наркоторговле в 2024 году были предъявлены 174 лицам. Кроме того, обвинение во ввозе наркотиков предъявлено в 2024 году 71 лицу, среди которых также были иностранные граждане и граждане Грузии, 58 из которых ввозили в Грузию крупные партии наркотиков (кокаин, героин, бупренорфин, метадон и т. д.) различными способами. Что касается легализации незаконных доходов от наркоторговли, в 2024 году был вынесен обвинительный приговор 5 руководителям организованной преступной группы, действующей в Грузии, которые осуществляли реализацию нескольких видов наркотиков и легализацию незаконных доходов через так называемые точки. Также в 2024 году была выявлена организованная преступная группа, действующая в Грузии, которая занималась ввозом и реализацией нескольких видов наркотиков. Обвинение было предъявлено девяти членам организованной группы. Были изъяты и арестованы 6 квартир и 8 автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, наркопреступления в грузии, генеральная прокуратура грузии
Генпрокуратура Грузии назвала главную проблему борьбы с наркопреступлениями в стране
За наркоторговлю по интернету были задержаны 85 человек в 2024 году, большинство из которых иностранные граждане
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Продажа наркотиков по интернету является главной проблемой в борьбе с наркоторговлей в Грузии, говорится в отчете Генпрокуратуры Грузии.
"В 2024 году значительной проблемой оставалась наркоторговля через коммуникационные средства. В таких случаях наркоторговец связывается с покупателем дистанционно, используя разные коммуникационные средства, расчет обычно производится в криптовалюте, а передача наркотиков осуществляется через оставление их в различных заранее выбранных местах. Это усложняет выявление виновных и проведение соответствующих мероприятий", – говорится в отчете.
По данным отчета, за наркоторговлю по интернету были задержаны 85 человек в 2024 году, большинство из которых иностранные граждане.
"По всем этим делам удалось изъять значительные партии наркотиков, подготовленных для сбыта и оставленных в тайных местах для передачи", – говорится в отчете.
Всего же обвинения в наркоторговле в 2024 году были предъявлены 174 лицам.
Кроме того, обвинение во ввозе наркотиков предъявлено в 2024 году 71 лицу, среди которых также были иностранные граждане и граждане Грузии, 58 из которых ввозили в Грузию крупные партии наркотиков (кокаин, героин, бупренорфин, метадон и т. д.) различными способами.
Что касается легализации незаконных доходов от наркоторговли, в 2024 году был вынесен обвинительный приговор 5 руководителям организованной преступной группы, действующей в Грузии, которые осуществляли реализацию нескольких видов наркотиков и легализацию незаконных доходов через так называемые точки.
Также в 2024 году была выявлена организованная преступная группа, действующая в Грузии, которая занималась ввозом и реализацией нескольких видов наркотиков. Обвинение было предъявлено девяти членам организованной группы. Были изъяты и арестованы 6 квартир и 8 автомобилей.