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Грузинские дипломы будут признавать в Китае
Грузинские дипломы будут признавать в Китае
Sputnik Грузия
Грузия и Китай углубляют сотрудничество в сфере образования 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T19:19+0400
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2025-05-28T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министры образования Грузии и Китая Александр Цуладзе и Хуай Цзиньфэн подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество и обмен передовым опытом в направлении признания квалификаций, присвоенных в рамках высшего образования. По данным Минобразования, документ предусматривает партнерство с целью взаимного признания дипломов/сертификатов. До подписания соглашения стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества. Было отмечено, что, помимо высшего образования, расширение сотрудничества коснется направлений общего и профессионального образования. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами – около 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, китай, образование
грузия, новости, китай, образование
Грузинские дипломы будут признавать в Китае
Грузия и Китай углубляют сотрудничество в сфере образования
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министры образования Грузии и Китая Александр Цуладзе и Хуай Цзиньфэн подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество и обмен передовым опытом в направлении признания квалификаций, присвоенных в рамках высшего образования.
По данным Минобразования, документ предусматривает партнерство с целью взаимного признания дипломов/сертификатов.
"Это особенно важно с точки зрения расширения сотрудничества между университетами двух стран, реализации программ обмена студентами и академическим персоналом, разработки других важных совместных образовательных проектов", – говорится в сообщении.
До подписания соглашения стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества. Было отмечено, что, помимо высшего образования, расширение сотрудничества коснется направлений общего и профессионального образования.
Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами – около 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.