https://sputnik-georgia.ru/20250528/gruzinskie-diplomy-budut-priznavat-v-kitae-293556693.html

Грузинские дипломы будут признавать в Китае

Грузинские дипломы будут признавать в Китае

Sputnik Грузия

Грузия и Китай углубляют сотрудничество в сфере образования 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T19:19+0400

2025-05-28T19:19+0400

2025-05-28T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Министры образования Грузии и Китая Александр Цуладзе и Хуай Цзиньфэн подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество и обмен передовым опытом в направлении признания квалификаций, присвоенных в рамках высшего образования. По данным Минобразования, документ предусматривает партнерство с целью взаимного признания дипломов/сертификатов. До подписания соглашения стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества. Было отмечено, что, помимо высшего образования, расширение сотрудничества коснется направлений общего и профессионального образования. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран-торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами – около 1,9 миллиарда долларов, что составляет 8,2% от всего рынка.В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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