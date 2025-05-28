https://sputnik-georgia.ru/20250528/kurs-lari-dollar-293547204.html

Курс лари на среду – 2,7357 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,7357 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T09:48+0400

2025-05-28T09:48+0400

2025-05-28T09:48+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251292613_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a75c8b434fb537010903d8e574e2e0a5.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 мая в размере 2,7357 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии