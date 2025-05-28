https://sputnik-georgia.ru/20250528/naskolko-sokratitsya-bezrabotitsa-v-gruzii--prognoz-analitikov-293547309.html
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
Sputnik Грузия
За отчетный период численность рабочей силы выросла на 0,2% за год и составила 1,6 миллиона человек 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T09:01+0400
2025-05-28T09:01+0400
2025-05-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Безработица в Грузии сократится до 13,5% в 2025 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в стране в 2024 году составил 13,9%, что на 2,5 процентного пункта меньше показателя за 2023 год. В прошлом году аналитики Galt & Taggart прогнозировали сокращение безработицы до 13,8%. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. По мнению Galt & Taggart, это объясняется сокращением числа самозанятых и ростом рабочей силы. За отчетный период численность рабочей силы выросла на 0,2% за год и составила 1,6 миллиона человек, из которых примерно 1,4 миллиона были трудоустроены, а 239,4 тысячи безработными. Кроме того, в январе-марте 2025 года доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных составила 68,8%, что на 0,8 процентного пункта больше уровня того же периода 2024 года. Число нанятых работников выросло на 5,3 тысячи (0,6%) и составило 958,3 тысячи человек. Число самозанятых сократилось на 13,5 тысячи (-3%) и составило 434,7 тысячи. В 2023 году уровень безработицы составлял 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 – 20,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, безработица
грузия, экономика, новости, безработица
Насколько сократится безработица в Грузии – прогноз аналитиков
За отчетный период численность рабочей силы выросла на 0,2% за год и составила 1,6 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Безработица в Грузии сократится до 13,5% в 2025 году, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", уровень безработицы в стране в 2024 году составил 13,9%, что на 2,5 процентного пункта меньше показателя за 2023 год. В прошлом году аналитики Galt & Taggart прогнозировали сокращение безработицы до 13,8%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
Аналитики привели данные статистики, согласно которым, уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2025 года составил 14,7%, что на 0,7 процентного пункта больше показателя за четвертый квартал 2024 года.
По мнению Galt & Taggart, это объясняется сокращением числа самозанятых и ростом рабочей силы.
За отчетный период численность рабочей силы выросла на 0,2% за год и составила 1,6 миллиона человек, из которых примерно 1,4 миллиона были трудоустроены, а 239,4 тысячи безработными.
Кроме того, в январе-марте 2025 года доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных составила 68,8%, что на 0,8 процентного пункта больше уровня того же периода 2024 года. Число нанятых работников выросло на 5,3 тысячи (0,6%) и составило 958,3 тысячи человек. Число самозанятых сократилось на 13,5 тысячи (-3%) и составило 434,7 тысячи.
В 2023 году уровень безработицы составлял 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 – 20,6%.