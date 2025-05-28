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Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште
Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште
Sputnik Грузия
В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T18:00+0400
2025-05-28T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая пройдет в столице Венгрии Будапеште 29-30 мая, сообщили в пресс-службе Администрации правительства. Конференция консервативных политических действий – ежегодное собрание консерваторов, основанное в США в 1974 году. В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой. Кобахидзе уже отправился в Будапешт с делегацией, в состав которой вошли: глава МИД Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кобахидзе, виктор орбан, мака бочоришвили, сша, венгрия, будапешт, новости, грузия, в мире
ираклий кобахидзе, виктор орбан, мака бочоришвили, сша, венгрия, будапешт, новости, грузия, в мире
Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште
18:00 28.05.2025 (обновлено: 18:08 28.05.2025)
В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая пройдет в столице Венгрии Будапеште 29-30 мая, сообщили в пресс-службе Администрации правительства.
Конференция консервативных политических действий – ежегодное собрание консерваторов, основанное в США в 1974 году.
"Мероприятие откроет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Планируется выступление премьер-министра Грузии с речью на четвертой конференции CPAC", – говорится в информации.
В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой.
Кобахидзе уже отправился в Будапешт с делегацией, в состав которой вошли: глава МИД Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.