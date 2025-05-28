https://sputnik-georgia.ru/20250528/premer-gruzii-vystupit-na-konferentsii-konservativnykh-politicheskikh-deystviy-v-budapeshte-293557357.html

Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште

Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Будапеште

Sputnik Грузия

В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой 28.05.2025, Sputnik Грузия

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference – CPAC), которая пройдет в столице Венгрии Будапеште 29-30 мая, сообщили в пресс-службе Администрации правительства. Конференция консервативных политических действий – ежегодное собрание консерваторов, основанное в США в 1974 году. В рамках визита в Будапешт премьер Грузии проведет встречу со своим венгерским коллегой. Кобахидзе уже отправился в Будапешт с делегацией, в состав которой вошли: глава МИД Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, виктор орбан, мака бочоришвили, сша, венгрия, будапешт, новости, грузия, в мире