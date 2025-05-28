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Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется с 9 июня
Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется с 9 июня
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси организует детские сады для детей работающих тбилисцев 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T18:28+0400
2025-05-28T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Регистрация детей в летние детские сады Тбилиси начнется 9 июня в 10 часов утра, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В этом году в Тбилиси будут работать 55 летних детских садов, которые примут до 20 тысяч воспитанников. Регистрация в них продлится до конца июня. По его словам, воспользоваться программой смогут и те дети, которые в сентябре идут в школу. Как отметил мэр, опыт прошлого года показал, что спрос на летние сады в столице довольно высок, так как значительная часть работающих тбилисцев не может покинуть город в июле. На осуществление проекта из бюджета выделено до 5 млн лари. По данным на начало 2025 года, в Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется с 9 июня
Мэрия Тбилиси организует детские сады для детей работающих тбилисцев
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Регистрация детей в летние детские сады Тбилиси начнется 9 июня в 10 часов утра, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В этом году в Тбилиси будут работать 55 летних детских садов, которые примут до 20 тысяч воспитанников. Регистрация в них продлится до конца июня.
"Регистрация в летние сады будет проходить в электронном формате на веб-сайте Агентства по управлению детскими садами Тбилиси – www.kids.org.ge. Она начнется 9 июня с 10:00 и продлится до конца месяца. Участвовать в проекте смогут дети от 2 до 6 лет", – заявил Каладзе.
По его словам, воспользоваться программой смогут и те дети, которые в сентябре идут в школу.
Как отметил мэр, опыт прошлого года показал, что спрос на летние сады в столице довольно высок, так как значительная часть работающих тбилисцев не может покинуть город в июле. На осуществление проекта из бюджета выделено до 5 млн лари.
По данным на начало 2025 года, в Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов.