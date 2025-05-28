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Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется с 9 июня

Регистрация в летние детские сады Тбилиси начнется с 9 июня

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси организует детские сады для детей работающих тбилисцев 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Регистрация детей в летние детские сады Тбилиси начнется 9 июня в 10 часов утра, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В этом году в Тбилиси будут работать 55 летних детских садов, которые примут до 20 тысяч воспитанников. Регистрация в них продлится до конца июня. По его словам, воспользоваться программой смогут и те дети, которые в сентябре идут в школу. Как отметил мэр, опыт прошлого года показал, что спрос на летние сады в столице довольно высок, так как значительная часть работающих тбилисцев не может покинуть город в июле. На осуществление проекта из бюджета выделено до 5 млн лари. По данным на начало 2025 года, в Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе