https://sputnik-georgia.ru/20250528/tbilisi-voshel-v-spisok-luchshikh-kulturnykh-gorodov-mira-293554653.html

Тбилиси вошел в список лучших культурных городов мира

Тбилиси вошел в список лучших культурных городов мира

Sputnik Грузия

Столица Грузии вновь удостоена статуса одного из лучших туристических направлений 28.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-28T20:20+0400

2025-05-28T20:20+0400

2025-05-28T20:20+0400

новости

туризм

грузия

тбилиси

оаэ

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24198/91/241989169_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_73fa71d3034993b7e02628de7c01b73f.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилиси был назван одним из лучших культурных городов по результатам опроса, проведенного туристическим изданием Time Out Abu Dhabi, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. При составлении рейтинга эмиратское издание провело опрос среди 18,5 тысячи своих читателей, спросив их, какие города мира выделяются своими искусством, театром, музыкой и другими культурными направлениями.В рейтинг вошли 20 городов мира, из которых грузинская столица заняла 12-ю позицию. Первые три места в списке заняли Париж, Флоренция и Эдинбург соответственно. А замыкает список – Абу-Даби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, туризм, грузия, тбилиси, оаэ