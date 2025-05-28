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Тбилиси вошел в список лучших культурных городов мира
Тбилиси вошел в список лучших культурных городов мира
Sputnik Грузия
Столица Грузии вновь удостоена статуса одного из лучших туристических направлений 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T20:20+0400
2025-05-28T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилиси был назван одним из лучших культурных городов по результатам опроса, проведенного туристическим изданием Time Out Abu Dhabi, сообщила Национальная администрация туризма Грузии. При составлении рейтинга эмиратское издание провело опрос среди 18,5 тысячи своих читателей, спросив их, какие города мира выделяются своими искусством, театром, музыкой и другими культурными направлениями.В рейтинг вошли 20 городов мира, из которых грузинская столица заняла 12-ю позицию. Первые три места в списке заняли Париж, Флоренция и Эдинбург соответственно. А замыкает список – Абу-Даби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, туризм, грузия, тбилиси, оаэ
новости, туризм, грузия, тбилиси, оаэ
Тбилиси вошел в список лучших культурных городов мира
Столица Грузии вновь удостоена статуса одного из лучших туристических направлений
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тбилиси был назван одним из лучших культурных городов по результатам опроса, проведенного туристическим изданием Time Out Abu Dhabi, сообщила Национальная администрация туризма Грузии.
При составлении рейтинга эмиратское издание провело опрос среди 18,5 тысячи своих читателей, спросив их, какие города мира выделяются своими искусством, театром, музыкой и другими культурными направлениями.
В рейтинг вошли 20 городов мира, из которых грузинская столица заняла 12-ю позицию. Первые три места в списке заняли Париж, Флоренция и Эдинбург соответственно. А замыкает список – Абу-Даби.