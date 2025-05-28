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https://sputnik-georgia.ru/20250528/v-istoricheskom-rayone-tbilisi-nachinaetsya-remont-ulits--293559885.html
В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц
В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц
Sputnik Грузия
На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T21:01+0400
2025-05-28T21:01+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Первый этап проекта по ремонту улиц Сулхан-Саба Орбелиани и Ингороква в историческом районе Тбилиси обойдется городским властям в 5 миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Проект реализует Фонд развития Тбилиси в два этапа. Он будет включать как улучшение подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, так и реставрацию и ремонт зданий. На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари. Что касается второго этапа, то, по словам мэра, запланированы ремонт-реставрация 21 здания и сооружения, расположенных на этих улицах. Восьми зданий – на улице Сулхан-Саба и 13-ти – на Ингороква. "Этот этап ремонта подразумевает восстановление аварийных зданий, укрепление фундамента и стен, восстановление исторических подъездов и аутентичных архитектурных элементов, а также замену кровли", – сказал Каладзе. Как отметил градоначальник, работы начнутся в ближайшее время, будут объявлены выражения заинтересованности, а информацию о компании-победителе объявят позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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каха каладзе, сулхан-саба орбелиани, тбилиси, грузия, новости
каха каладзе, сулхан-саба орбелиани, тбилиси, грузия, новости

В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц

21:01 28.05.2025
© Sputnik / Ekaterina MikaridzeОсобняк на улице Ингороква, 6
Особняк на улице Ингороква, 6 - Sputnik Грузия, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Первый этап проекта по ремонту улиц Сулхан-Саба Орбелиани и Ингороква в историческом районе Тбилиси обойдется городским властям в 5 миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Проект реализует Фонд развития Тбилиси в два этапа. Он будет включать как улучшение подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, так и реставрацию и ремонт зданий. На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари.

"На первом этапе будут приведены в порядок хаотично расположенные и изношенные инженерные коммуникации на улицах Сулхан-Саба и Ингороква, что означает полный ремонт подземных систем и надземных коммуникаций на указанной территории. На работы этого этапа из бюджета столицы будет выделено до 5 млн лари", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

Что касается второго этапа, то, по словам мэра, запланированы ремонт-реставрация 21 здания и сооружения, расположенных на этих улицах. Восьми зданий – на улице Сулхан-Саба и 13-ти – на Ингороква.
"Этот этап ремонта подразумевает восстановление аварийных зданий, укрепление фундамента и стен, восстановление исторических подъездов и аутентичных архитектурных элементов, а также замену кровли", – сказал Каладзе.
Как отметил градоначальник, работы начнутся в ближайшее время, будут объявлены выражения заинтересованности, а информацию о компании-победителе объявят позже.
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