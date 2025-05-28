https://sputnik-georgia.ru/20250528/v-istoricheskom-rayone-tbilisi-nachinaetsya-remont-ulits--293559885.html
В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц
В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц
Sputnik Грузия
На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T21:01+0400
2025-05-28T21:01+0400
2025-05-28T21:01+0400
каха каладзе
сулхан-саба орбелиани
тбилиси
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24094/59/240945905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ba60c280f76509eafcabc13279b6aeec.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Первый этап проекта по ремонту улиц Сулхан-Саба Орбелиани и Ингороква в историческом районе Тбилиси обойдется городским властям в 5 миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Проект реализует Фонд развития Тбилиси в два этапа. Он будет включать как улучшение подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, так и реставрацию и ремонт зданий. На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари. Что касается второго этапа, то, по словам мэра, запланированы ремонт-реставрация 21 здания и сооружения, расположенных на этих улицах. Восьми зданий – на улице Сулхан-Саба и 13-ти – на Ингороква. "Этот этап ремонта подразумевает восстановление аварийных зданий, укрепление фундамента и стен, восстановление исторических подъездов и аутентичных архитектурных элементов, а также замену кровли", – сказал Каладзе. Как отметил градоначальник, работы начнутся в ближайшее время, будут объявлены выражения заинтересованности, а информацию о компании-победителе объявят позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24094/59/240945905_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_abe7d7e8ce2348fa32fee7c6aafbd096.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
каха каладзе, сулхан-саба орбелиани, тбилиси, грузия, новости
каха каладзе, сулхан-саба орбелиани, тбилиси, грузия, новости
В историческом районе Тбилиси начинается ремонт улиц
На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Первый этап проекта по ремонту улиц Сулхан-Саба Орбелиани и Ингороква в историческом районе Тбилиси обойдется городским властям в 5 миллионов лари, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Проект реализует Фонд развития Тбилиси в два этапа. Он будет включать как улучшение подземных коммуникаций и дорожной инфраструктуры, так и реставрацию и ремонт зданий. На работы в общей сложности будет потрачено около 115 миллионов лари.
"На первом этапе будут приведены в порядок хаотично расположенные и изношенные инженерные коммуникации на улицах Сулхан-Саба и Ингороква, что означает полный ремонт подземных систем и надземных коммуникаций на указанной территории. На работы этого этапа из бюджета столицы будет выделено до 5 млн лари", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Что касается второго этапа, то, по словам мэра, запланированы ремонт-реставрация 21 здания и сооружения, расположенных на этих улицах. Восьми зданий – на улице Сулхан-Саба и 13-ти – на Ингороква.
"Этот этап ремонта подразумевает восстановление аварийных зданий, укрепление фундамента и стен, восстановление исторических подъездов и аутентичных архитектурных элементов, а также замену кровли", – сказал Каладзе.
Как отметил градоначальник, работы начнутся в ближайшее время, будут объявлены выражения заинтересованности, а информацию о компании-победителе объявят позже.