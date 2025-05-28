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Жилье за один лари: мэрия Тбилиси узаконила квартиры нескольким десяткам семей
Жилье за один лари: мэрия Тбилиси узаконила квартиры нескольким десяткам семей
Sputnik Грузия
Реализация этой программы, которая была предвыборным обещанием Каладзе, началась в 2017 году 28.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-28T20:02+0400
2025-05-28T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 30 семьям за символическую цену в один лари, сообщили в пресс-службе городских властей. Мэр столицы Каха Каладзе вручил свидетельства о праве собственности гражданам, проживающим в районах Исани, Сабуртало, Чугурети, Надзаладеви, Самгори и Мтацминда. Реализация программы, которая была предвыборным обещанием Каладзе, началась в 2017 году. Для того, чтобы узаконить квартиры, бенефициары, которые долгие годы не могли оформить жилье, должны обратиться в районные администрации. На месте им сообщат о том, какие документы необходимо будет собрать в дальнейшем. "Программа продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены", – сказал Каладзе. В рамках программы мэрии Тбилиси более 3,3 тысячи семьям уже узаконили жилплощадь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Жилье за один лари: мэрия Тбилиси узаконила квартиры нескольким десяткам семей
Реализация этой программы, которая была предвыборным обещанием Каладзе, началась в 2017 году
ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье 30 семьям за символическую цену в один лари, сообщили в пресс-службе городских властей.
Мэр столицы Каха Каладзе вручил свидетельства о праве собственности гражданам, проживающим в районах Исани, Сабуртало, Чугурети, Надзаладеви, Самгори и Мтацминда. Реализация программы, которая была предвыборным обещанием Каладзе, началась в 2017 году.
"Мы продолжим программу узаконивания жилых помещений. Сегодня мы узаконили их еще 30 семьям и передали помещения за символическую цену в один лари. Я поздравляю эти семьи и желаю им счастья", – сказал Каладзе.
Для того, чтобы узаконить квартиры, бенефициары, которые долгие годы не могли оформить жилье, должны обратиться в районные администрации. На месте им сообщат о том, какие документы необходимо будет собрать в дальнейшем.
"Программа продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены", – сказал Каладзе.
В рамках программы мэрии Тбилиси более 3,3 тысячи семьям уже узаконили жилплощадь.