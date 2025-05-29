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Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов
Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов
Sputnik Грузия
Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T16:53+0400
2025-05-29T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов из-за пропусков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. При этом, так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Однако при этом спикер парламента отметил, что партия может лишиться партийного финансирования. Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии, георгий гахария
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии, георгий гахария
Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов
16:53 29.05.2025 (обновлено: 17:11 29.05.2025)
Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов из-за пропусков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня.
"Они уже перешли ту границу, где у них больше половины пропусков очередной сессии, следовательно, уже наступило то обстоятельство, когда после завершения сессии будет рассмотрен вопрос о прекращении их мандатов, и, конечно, их мандаты будут прекращены", – заявил Папуашвили.
При этом, так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке.
Однако при этом спикер парламента отметил, что партия может лишиться партийного финансирования.
"Мы не давали им депутатскую зарплату, но они получали партийное финансирование в целом за безделье, и, безусловно, грузинский народ не допустит безделья. В законодательстве существуют соответствующие рычаги", – заявил Шалва Папуашвили.
Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте.
Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".