https://sputnik-georgia.ru/20250529/deputaty-partii-za-gruziyu-mogut-lishitsya-mandatov-293567766.html

Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов

Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов

Sputnik Грузия

Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T16:53+0400

2025-05-29T16:53+0400

2025-05-29T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Депутаты партии "За Грузию" могут лишиться мандатов из-за пропусков, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Коалиция "За Грузию" на парламентских выборах получила 7,8% и получила 12 мест в парламенте. Партия вошла в парламент, но игнорирует его работу, находясь в режиме бойкота с первого дня. При этом, так как партия не упразднила свой список в ЦИК Грузии после выборов, депутатов, которым прекратят полномочия, заменят следующие в списке. Однако при этом спикер парламента отметил, что партия может лишиться партийного финансирования. Партия "За Грузию" остается последней оппозиционной партией, прошедшей по итогам выборов и остающейся в парламенте. Депутаты от парламентского большинства 5 февраля поддержали заявления 49 оппозиционных депутатов об отказе от мандатов, официально сократив численность законодательного органа со 150 до 101 человека. Заявления подали все члены трех оппозиционных политических сил: "Лело для Грузии", "Единство – Национальное движение" и "Коалиция за перемены".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, парламент грузии, георгий гахария