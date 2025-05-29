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Грузинские курьеры служб доставки требуют защиты своих прав – видео

Грузинские курьеры служб доставки требуют защиты своих прав – видео

Sputnik Грузия

Курьеры служб доставки Glovo, Wolt, Bolt и Yandex провели в центре Тбилиси новую акцию протеста. Ее участники заявили, что недовольны привлечением на работу... 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T15:17+0400

2025-05-29T15:17+0400

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Также их возмущение вызывает, что курьеров вынуждают работать по низким тарифам – за регулярные отказы брать заказы с низкой оплатой курьера могут отстранить от работы."У нас два главных требования – это решение проблемы с массовым трудоустройством иностранцев, а также повышение тарифов. Иностранцы стали массово приезжать в последнее время. Они устраиваются на работу не только курьерами", - заявил участник акции, курьер Бека Кобиашвили.Курьеры провели сбор подписей под обращением к властям Грузии. От здания Дворца спорта участники акции отправились к зданию канцелярии правительства. Затем они устроили настоящий мотопробег по Тбилиси, объехав весь город.

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