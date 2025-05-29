Грузинские курьеры служб доставки требуют защиты своих прав – видео
15:17 29.05.2025 (обновлено: 15:48 29.05.2025)
© video: Sputnik / Stringer
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Курьеры служб доставки Glovo, Wolt, Bolt и Yandex провели в центре Тбилиси новую акцию протеста. Ее участники заявили, что недовольны привлечением на работу большого количества иностранцев.
Также их возмущение вызывает, что курьеров вынуждают работать по низким тарифам – за регулярные отказы брать заказы с низкой оплатой курьера могут отстранить от работы.
"У нас два главных требования – это решение проблемы с массовым трудоустройством иностранцев, а также повышение тарифов. Иностранцы стали массово приезжать в последнее время. Они устраиваются на работу не только курьерами", - заявил участник акции, курьер Бека Кобиашвили.
Курьеры провели сбор подписей под обращением к властям Грузии. От здания Дворца спорта участники акции отправились к зданию канцелярии правительства. Затем они устроили настоящий мотопробег по Тбилиси, объехав весь город.
"У нас два главных требования – это решение проблемы с массовым трудоустройством иностранцев, а также повышение тарифов. Иностранцы стали массово приезжать в последнее время. Они устраиваются на работу не только курьерами", - заявил участник акции, курьер Бека Кобиашвили.
Курьеры провели сбор подписей под обращением к властям Грузии. От здания Дворца спорта участники акции отправились к зданию канцелярии правительства. Затем они устроили настоящий мотопробег по Тбилиси, объехав весь город.