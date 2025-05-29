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Грузинской валюте исполняется 30 лет – в Тбилиси проходит международная конференция

Грузинской валюте исполняется 30 лет – в Тбилиси проходит международная конференция

Sputnik Грузия

В ознаменование этой даты в Тбилиси проходит масштабная международная конференция, организованная Национальным банком Грузии. 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T12:20+0400

2025-05-29T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Вызовы и возможности в финансовом секторе обсудят на международной конференции в Тбилиси в рамках празднования 30-летия введения в обращение грузинского лари, заявил глава департамента международных отношений Национального банка Грузии Георгий Эдилашвили. В 2025 году исполняется 30 лет со дня введения в обращение грузинской национальной валюты – лари. В честь этого события в Тбилиси 29 мая проходит масштабная международная конференция "От доверия – к тесному сотрудничеству", организованная Национальным банком Грузии.В числе гостей и участников мероприятия – главы центральных банков Бельгии, Исландии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Черногории, Азербайджана, Турции, Армении, Израиля, Индии, Саудовской Аравии и других стран, а также члены правительства и парламента Грузии. Среди приглашенных находятся представители международных финансовых институтов – Черноморского банка торговли и развития, Азиатского банка развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также крупных международных компаний, и представители грузинского финансового сектора и бизнес-ассоциаций. В юбилейный год лари Нацбанк проведет различные мероприятия. Планируется презентация и продажа коллекционных золотых, серебряных и медно-никелевых монет достоинством 30 лари, а также выпуск коллекционной банкноты и марки. Кроме того, будут изданы обновленный научно-аналитический журнал Нацбанка, каталоги грузинских денег и лари. В течение года по всей стране будут проводиться различные образовательные и научные мероприятия. Национальная валюта Грузии лари отмечает свой день рождения 2 октября. Именно в этот день в 1995 году лари стал единственным законным средством оплаты в Грузии. Слово "лари" на древнегрузинском означает "наследие, имущество".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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