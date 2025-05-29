https://sputnik-georgia.ru/20250529/gruziya-usilivaet-kontrol-na-granitse--preduprezhdenie-ot-posolstva-polshi-293563922.html
Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши
Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши
Sputnik Грузия
Грузинские пограничники обращают внимание на такие факторы, как участие в акциях, а также на определенную активность в соцсетях 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T13:31+0400
2025-05-29T13:31+0400
2025-05-29T14:19+0400
грузия
новости
политика
польша
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272275860_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fbcb733b4f99d2aaa12ae35664b251ff.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Посольство Польши сообщило о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвало учитывать возможные риски при планировании поездок.Согласно информации посольства, грузинские пограничные службы обращают внимание на такие факторы, как участие в демонстрациях, нахождение рядом с протестными акциями, а также на определенную активность в социальных сетях. В диппредставительстве также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах. В случае повторного въезда в страну их могут обязать немедленно уплатить назначенные штрафы. Посольство Польши рекомендует польским гражданам внимательно оценивать обстоятельства своей поездки и учитывать возможные последствия. С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В течение последних акций протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272275860_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0f518c98fedb91c12984f1b1155cbcec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, польша, тбилиси
грузия, новости, политика, польша, тбилиси
Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши
13:31 29.05.2025 (обновлено: 14:19 29.05.2025)
Грузинские пограничники обращают внимание на такие факторы, как участие в акциях, а также на определенную активность в соцсетях
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Посольство Польши сообщило о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвало учитывать возможные риски при планировании поездок.
Согласно информации посольства, грузинские пограничные службы обращают внимание на такие факторы, как участие в демонстрациях, нахождение рядом с протестными акциями, а также на определенную активность в социальных сетях.
"Напоминаем, что власти Грузии обладают суверенным правом оценки рисков при въезде иностранного гражданина, и решение об отказе во въезде может быть принято даже в отношении обладателей действующего грузинского вида на жительство", – сказано в сообщении посольства.
В диппредставительстве также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах. В случае повторного въезда в страну их могут обязать немедленно уплатить назначенные штрафы.
Посольство Польши рекомендует польским гражданам внимательно оценивать обстоятельства своей поездки и учитывать возможные последствия.
С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС.
В течение последних акций протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.