https://sputnik-georgia.ru/20250529/gruziya-usilivaet-kontrol-na-granitse--preduprezhdenie-ot-posolstva-polshi-293563922.html

Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши

Грузия усиливает контроль на границе – предупреждение от посольства Польши

Sputnik Грузия

Грузинские пограничники обращают внимание на такие факторы, как участие в акциях, а также на определенную активность в соцсетях 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T13:31+0400

2025-05-29T13:31+0400

2025-05-29T14:19+0400

грузия

новости

политика

польша

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/12/272275860_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fbcb733b4f99d2aaa12ae35664b251ff.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Посольство Польши сообщило о росте случаев отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, включая граждан Евросоюза, и призвало учитывать возможные риски при планировании поездок.Согласно информации посольства, грузинские пограничные службы обращают внимание на такие факторы, как участие в демонстрациях, нахождение рядом с протестными акциями, а также на определенную активность в социальных сетях. В диппредставительстве также отметили, что иностранные граждане могут быть подвергнуты штрафам за участие или даже предполагаемое участие в протестах. В случае повторного въезда в страну их могут обязать немедленно уплатить назначенные штрафы. Посольство Польши рекомендует польским гражданам внимательно оценивать обстоятельства своей поездки и учитывать возможные последствия. С 28 ноября 2024 года в Грузии продолжаются акции протеста, которые периодически перерастают в столкновения с полицией. Протесты начались в ответ на решение властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В течение последних акций протеста, начавшихся 28 ноября, пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, польша, тбилиси