https://sputnik-georgia.ru/20250529/guns-n-roses-v-shekvetili---gzhd-naznachila-dopolnitelnyy-poezd-293569469.html

Guns N Roses в Шекветили - ГЖД назначила дополнительный поезд

Guns N Roses в Шекветили - ГЖД назначила дополнительный поезд

Sputnik Грузия

Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили в парке Цицинатела 30 мая 29.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-29T19:10+0400

2025-05-29T19:10+0400

2025-05-29T19:19+0400

грузия

новости

культура

шекветили

black sea arena

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила 30 мая дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси в связи с концертом американской группы Guns N Roses на Black Sea Arena. Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Специально для обладателей билета на концерт в обоих направлениях поезд сделает остановку на платформе Black Sea Arena. Билеты можно приобрести на сайте ГЖД и в кассах вокзала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, шекветили, black sea arena, грузинская железная дорога