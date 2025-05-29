https://sputnik-georgia.ru/20250529/guns-n-roses-v-shekvetili---gzhd-naznachila-dopolnitelnyy-poezd-293569469.html
Guns N Roses в Шекветили - ГЖД назначила дополнительный поезд
Guns N Roses в Шекветили - ГЖД назначила дополнительный поезд
Sputnik Грузия
Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили в парке Цицинатела 30 мая 29.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-29T19:10+0400
2025-05-29T19:10+0400
2025-05-29T19:19+0400
грузия
новости
культура
шекветили
black sea arena
грузинская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281171215_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_4d18885d84fb3eda1e7fae1cf291a320.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила 30 мая дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси в связи с концертом американской группы Guns N Roses на Black Sea Arena. Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Специально для обладателей билета на концерт в обоих направлениях поезд сделает остановку на платформе Black Sea Arena. Билеты можно приобрести на сайте ГЖД и в кассах вокзала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шекветили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281171215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab6cbaa0178a0320bf22e567f0c4f843.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, культура, шекветили, black sea arena, грузинская железная дорога
грузия, новости, культура, шекветили, black sea arena, грузинская железная дорога
Guns N Roses в Шекветили - ГЖД назначила дополнительный поезд
19:10 29.05.2025 (обновлено: 19:19 29.05.2025)
Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили в парке Цицинатела 30 мая
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначила 30 мая дополнительный рейс по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси в связи с концертом американской группы Guns N Roses на Black Sea Arena.
Guns N" Roses выступит в черноморском поселке Шекветили (регион Гурия), в парке Цицинатела 30 мая. Стоимость билетов 280, 450 и 1 тысяча лари, в зависимости от категории. Концерт пройдет при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia.
"В рамках Black Sea Arena Starring Georgia 30 мая будет организован дополнительный поезд по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси для желающих посетить концерт Guns N" Roses", - сообщили организаторы.
Специально для обладателей билета на концерт в обоих направлениях поезд сделает остановку на платформе Black Sea Arena.
Билеты можно приобрести на сайте ГЖД и в кассах вокзала.